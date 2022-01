El Consorci Provincial d’Alacant recorre a un traductor automàtic per als exàmens en valencià al cos de bombers

“Als de valencià hem de dir-vos que l’examen està mal traduït, amb un traductor automàtic, i si teniu qualsevol dubte, mireu l’examen en castellà”. Així es va dirigir dissabte passat l’examinador als candidats a bomber del Consorci Provincial d’Alacant, tal com denuncia la Plataforma per la Llengua, que lamenta que aquesta entitat “reincideix i torna a discriminar els valencianoparlants en els processos laborals”, després que es produïren errors similars el 4 de desembre.

El qüestionari en valencià de la convocatòria d’estabilització del 15 de gener contenia “preguntes inintel·ligibles” per la traducció automàtica. “El representant del tribunal va passar per les aules per a advertir dels errors i va fer, en castellà, comentaris menyspreadors cap al valencià i els que volien examinar-se en valencià”, segons un testimoniatge present a la Plataforma per la Llengua.

La prova contenia cinc errades lingüístiques “greus” en “quatre preguntes almenys”. Relaten que es castellanitzava el nom oficial de la Vila Joiosa utilitzant ‘Villajoyosa’ i “es traduïa erròniament Planes, a la comarca del Comtat, per l’inexistent ‘Plans’. En una altra es traduïa ‘apeo’ per ‘fitació’, tot i que hauria de ser ‘falques’ o ‘calçament’ d’un edifici, i en dues preguntes més es feia referència a la norma UNE parlant de la norma ‘UNEIX’.

Segons el parer de la Plataforma per la Llengua, aquestes errades han perjudicat els candidats que van decidir examinar-se en valencià, “perquè han facilitat que s’equivocaren, i això suposa una desigualtat d’oportunitats i de drets que ha beneficiat els candidats de parla castellana”.

L’entitat denuncia que s’ha vulnerat l’article 5 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, que determina que l’Administració “adoptarà les mesures que siguen necessàries per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià”. Així mateix, adverteixen que tampoc s’ha tingut en compte la Llei de funció pública valenciana, que reconeix el dret a fer les proves selectives i a rebre els enunciats en valencià. La plataforma cívica ha iniciat la tramitació d’una queixa sobre aquest cas “de discriminació” en l’Oficina de Drets Lingüístics, a la qual exigeixen que vetle perquè els valencianoparlants puguen fer l’examen amb tots els drets que els pertoque.

Errades repetides

Pel que fa a les proves que es van celebrar el 4 de desembre passat, els qüestionaris en valencià contenien “errades de traducció automàtica”, fets que es van repetir el dissabte 15 de gener: “En tots dos casos, les errades han perjudicat els candidats que van decidir fer l’examen en valencià”. Censuren des de la plataforma ciutadana que el tribunal de les oposicions ignorara les denúncies i no anul·lara cap pregunta per motius lingüístics”.

El tribunal va anul·lar tres de les set preguntes mal traduïdes, segons consta en l’acta de la reunió del 21 de desembre a què ha tingut accés la Plataforma per la Llengua. “Però no ho fa per motius lingüístics, sinó perquè argumenta que el contingut no forma part del temari, per errors de transcripció lleugers o perquè estan mal formulades”, expliquen, mentre que es manté la validesa de les altres quatre “amb errors de traducció automàtica” en la versió en valencià, per la qual cosa el tribunal “no té en compte la discriminació als valencianoparlants”.