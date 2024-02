Un constructor declara que el xalet de luxe a Xàbia del principal investigat en el cas Azud era de Rita Barberá

Era un secret a veus, però ningú l’havia verbalitzat fins ara, menys encara en una declaració judicial. El xalet en la luxosa urbanització El Tossalet a Xàbia (la Marina Alta) era de Rita Barberá, segons la declaració d’un constructor a qui el principal investigat en el cas Azud va pagar en efectiu obres en l’habitatge familiar. “És una cosa àmpliament coneguda que aquesta casa és la casa de Rita Barberá”, va afirmar l’empresari Sebastián Gómez en la seua declaració com a testimoni davant la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil del 15 de setembre passat.

L’acta de declaració, incorporada al sumari del cas Azud, ressenya els pagaments en efectiu, de fins a 57.000 euros, per obres en l’habitatge, situat en una de les zones més exclusives de la costa valenciana. La difunta alcaldessa passava cada estiu part de les seues vacances en El Tossalet, en un habitatge en què també estiuejaven el seu cunyat, el lletrat José María Corbín, i la seua germana Asunción. Els investigadors de l’UCO van trobar documentació relativa als pagaments per obres en el xalet i van interrogar el constructor.

L’home mantenia contacte per a les faenes amb Corbín i la seua dona, cap de gabinet de l’alcaldessa. Encara que a Rita Barberá “únicament la va veure una vegada en aquest immoble mentre ell hi va estar treballant”. Durant un cert període, el testimoni s’encarregava d’encendre la calefacció quan el matrimoni anava a l’habitatge.

L’empresari va dir als investigadors que “en aquella època era molt normal cobrar en efectiu”. Així li pagava Corbín “la major part de les vegades”. De fet, Sebastian Gómez explica que en el període en què es van abonar les obres, les relacions mercantils en l’àmbit de la construcció es basaven “en la confiança” i els tractes es feien “de paraula”, sense formalitzar documents. Els pagaments en efectiu es van fer entre el 2005 i el 2010, segons els rebuts que figuren en el sumari.

El testimoni va reconéixer la seua firma en els documents que li va exhibir la Guàrdia Civil relatius als pagaments, per una suma total de 57.000 euros. La declaració del constructor reforça la tesi de l’UCO i de la Fiscalia Anticorrupció sobre el maneig habitual per part de Corbín i la seua família (les seues tres filles figuren com investigades en la causa) d’un volum important de diners en efectiu.

José María Corbín i el també lletrat Diego Elum van ingressar una pretesa mossegada de 2,2 milions d’euros per part d’Acciona per treballs d’assessoria en el marc d’una adjudicació milionària de l’Ajuntament de València.

D’altra banda, un informe d’Hisenda que figura en la causa sospita que el despatx de Corbín va obtindre uns beneficis entre sis i huit vegades superiors a la mitjana del sector de l’assessoria jurídica. El cunyat de Rita Barberá va ingressar 1,2 milions d’euros en efectiu i xecs, segons les perquisicions del cas Azud.

A més, la Fiscalia Anticorrupció també segueix la pista dels premis en loteria de la família, per 360.000 euros, de suposada “procedència delictiva”. El president de la Falla de Montortal-Torrefiel, agraciada amb un premi milionari, va assegurar que diversos “representants d’entitats bancàries es van interessar per comprar, mitjançant la prima corresponent del 10% o el 15%, participacions de la loteria premiada”.

Corbín mai l’havien vist en aquesta falla d’un barri popular de València (la família pertany a la del carrer de Misser Mascó). El fiscal Pablo Ponce recorda que es tracta d’un “mecanisme tradicional del blanqueig de capitals”.