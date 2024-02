La consultora en què treballava l’edil del PP de València que va aconseguir un contracte de 130.000 euros va guanyar per preu després de quedar tercera

La fundació Les Naus de l’Ajuntament de València va adjudicar el 29 de desembre passat un contracte de 129.701,32 euros (IVA inclòs) a KPMG, l’empresa en què va treballar el regidor de Grans Projectes José Marí Olano amb una dedicació del 75% fins a l’1 de desembre passat.

Tal com ha informat elDiario.es, tan sols nou dies després que Olano anunciara públicament la seua desvinculació de KPMG, l’Ajuntament, a través de la fundació esmentada, va licitar un contracte per a la gestió del servei d’oficina tècnica per al desenvolupament del projecte Capitalitat Verda València 2024 per un import màxim de 199.540 euros (IVA inclòs) en un procés de què no es va donar cap mena d’informació.

Segons la informació recaptada per aquest diari i que consta en la plataforma de contractació del sector públic, de les cinc empreses que van accedir a la fase final del procés, una va quedar desqualificada per no sumar la puntuació mínima en els criteris sotmesos a judici de valor. En aquesta fase, la que va obtindre millor puntuació va ser Arqueha, amb 41 punts, seguida de Tech amb 35,33 punts, en tercer lloc va quedar KPMG, amb 32,67 punts i, finalment, MB2 amb 30,67 punts.

Per a donar aquestes puntuacions, la taula va tindre en compte cinc criteris: elements que contribuïsquen a establir amb claredat la destresa, cobertura, qualitat i adequació a l’hora de prestar el servei, cosa que es puntua amb un màxim de 15 punts; aportacions referides a la integració d’altres propostes d’innovació i ciutat intel·ligent en matèria de sostenibilitat de la ciutat de València que puguen integrar-la en la Capitalitat Verda València 2024, fins a 10 punts; aportacions referides a l’obtenció del civic engagement de la ciutat que garantisquen la participació ciutadana, fins a 5 punts; capacitat de resposta davant imprevistos, fins a 5 punts; i proposta de millora, fins a 15 punts.

No obstant això, l’última variable a tindre en compte, en aquest cas l’oferta econòmica un 35% inferior al preu de licitació de KPMG li va valdre a la consultora la millor puntuació final i l’adjudicació.

En concret, en l’anomenada valoració automàtica s’establia un màxim de 50 punts que va ser la que va obtindre KPMG pel fet de resultar la més econòmica amb 107.191,18 euros sense IVA. Així doncs, sumats els 50 punts als 32,67 obtinguts anteriorment, van donar un total de 82,67 punts. Arqueha, amb una oferta de 148.418,55 euros, va obtindre 36,11 punts i un resultat final de 77,11 punts. Tech es va quedar prop de KPMG en oferir el servei per 115.436,65 euros i obtindre 46,93 punts i un total de 81,76 punts.

Fonts pròximes al procés afirmen que és molt complicat per a una petita empresa competir amb preus com els oferits per la Big Four que li han valgut l’adjudicació final.

El PSPV ha exigit a l’alcaldessa de València, María José Catalá, que faça públiques les rendes dels seus regidors amb dedicació parcial per a analitzar si pot haver-hi casos de conflictes d’interessos amb les empreses en les quals exercisquen la seua funció parcial.