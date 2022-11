Controls d’alcohol i velocitat i 2.000 agents per a vetlar per la seguretat en el Gran Premi de Xest

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, juntament amb el general en cap de la VI Zona de la Guàrdia Civil a la Comunitat Valenciana, Arturo Prieto, ha presentat aquest matí en el Circuit Ricardo Tormo de Xest el dispositiu especial de seguretat del Gran Premi de Motos de la Comunitat Valenciana, que se celebra fins a aquest diumenge 6 de novembre. En aquest període, l’institut armat desplega 2.000 efectius integrats per guàrdies civils de les seccions de Trànsit, Seguretat Ciutadana i altres especialitats, cosa que suposa un 20% més que l’any passat.

Segons ha informat la delegada, dels 2.000 agents que participen en el dispositiu, “1.200 estaran distribuïts pel circuit i 800 en la població de Xest, desenvolupant tasques de seguretat viària, ordre públic, seguretat ciutadana i antiterrorista, amb la finalitat de garantir la seguretat dels participants i els assistents a l’esdeveniment”

A més d’aquests mitjans –ha dit la delegada–, “es comptarà amb el suport d’un helicòpter de captació i transmissió d’imatges, drons i amb un equip NIAS (Neutralització Immediata davant Atemptat Sobtat), pertanyent al Grup d’Acció Ràpida, que és la unitat d’actuació immediata davant possibles atemptats terroristes”.

Bernabé ha assenyalat que es tracta d’“un gran dispositiu de seguretat amb què es garantirà el desenvolupament normal i festiu d’un dels esdeveniments esportius més importants de la Comunitat Valenciana”. La delegada a més ha recomanat als aficionats que, per evitar aglomeracions, s’informen de la situació de les carreteres i dels accessos al circuit en els webs oficials. De fet, la DGT ha posat en marxa mesures especials que afectaran principalment l’A-3, l’A-7 i l’AP-7. El dispositiu preveu diversos itineraris alternatius d’accés al circuit i rutes d’accés en funció del tipus d’usuari.

Per part seua, Renfe ha programat un dispositiu especial de transport, amb una oferta de 171 trens, amb parada en l’estació del Circuit de Xest, des de hui i fins al dia 6 de novembre, amb motiu dels entrenaments i la celebració del Gran Premi. Del total dels trens, 106 circularan amb el doble de la seua capacitat total. A més s’han programat 12 trens nocturns des de la localitat de Xest i el Circuit Ricardo Tormo fins a València Nord.

Controls d’alcohol i velocitat

Amb la finalitat de donar cobertura a l’increment de desplaçaments previstos, a més de garantir la fluïdesa i la seguretat viària, s’ha dissenyat un operatiu que tindrà també en compte les característiques especials d’aquesta mena d’usuaris de la via i farà una vigilància específica sobre aspectes com conductes arriscades i perilloses, circulació en grup de motoristes, controls de velocitat, controls d’alcohol i altres drogues, avançaments de vehicles sense mantindre la separació obligatòria i avançaments amb dues motocicletes o més en paral·lel.

Per descomptat, l’operatiu també es dirigeix a facilitar la circulació dels vehicles amb indicació de les vies més recomanables per a un viatge més fluid i segur. L’experiència d’altres edicions reflecteix que el màxim nivell de trànsit es desenvoluparà en l’A-3 Madrid-València i l’AP-7 des del límit de Tarragona fins a València i l’A-7 i AP-7 des de València fins a Alzira.

A més, per raons de seguretat viària, mobilitat i fluïdesa de la circulació, així com per la perillositat intrínseca de la càrrega de certs vehicles, s’estableixen també restriccions a la circulació de vehicles de mercaderies de més de 7.500 kg d’MMA en determinats dies, hores i carreteres de la Comunitat Valenciana i la seua àrea d’influència.

Mitjans i mesures

El dispositiu comptarà amb tots els mitjans humans disponibles, tant de l’Agrupació de Trànsit (reforçada per personal de la Comandància de la Guàrdia Civil) com del Centre de Gestió de Trànsit de Llevant, que regularan i vigilaran la circulació en l’àrea d’influència del circuit, l’A-3, l’A-7 i en les carreteres secundàries d’accés al circuit per aconseguir la màxima fluïdesa i seguretat viària possible.

A més, el dispositiu comptarà amb 1 dron amb càmera, que permet la transmissió d’imatges al Centre de Gestió de Trànsit, que se sumarà als 4 helicòpters dotats de radar Pegasus, que faran tasques de regulació i vigilància en les carreteres que porten al circuit.