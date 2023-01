La Coordinadora Feminista de València exigeix a les Corts Valencianes la destitució d’organismes públics del candidat de Vox condemnat per violència masclista

La Coordinadora Feminista de València, que agrupa mig centenar de col·lectius, exigeix al parlament autonòmic i als partits amb representació que emprenguen les accions necessàries perquè un condemnat per violència masclista deixe de tindre representació en els organismes públics. L’exigència apel·la al candidat de Vox a València, el catedràtic de dret Carlos Flores Juberías, que va ser condemnat per violència psicològica contra la seua exdona.

El candidat de Vox a les eleccions autonòmiques és membre del Consell de Transparència a proposta del PP des del 2016, representant en la Junta Electoral i, a més, compareixerà la setmana vinent en les Corts Valencianes com a expert per a elaborar la llei de participació pública, també amb l’aval del PP. El PSPV acusa els populars de donar suport a una persona que nega la violència masclista i pressiona el partit perquè li retire el suport.

El col·lectiu feminista, que s’ha concentrat dilluns davant de les Corts Valencianes per traslladar la proposta als grups, considera que la permanència de Flores Juberías en aquests òrgans “contribueix a normalitzar els discursos negacionistes de la violència de gènere i resulta nociva per a la salut democràtica de la societat valenciana”. Així mateix, considera que la conducta del candidat de Vox –condemnat el 2002 per “violència psíquica habitual” consistent en “coaccions, injúries i vexacions”– és “incompatible amb el compromís per a erradicar totes les violències masclistes”.

La portaveu de la coordinadora, Càndida Barroso, recorda que els grups parlamentaris, l’executiu autonòmic, les universitats i desenes d’organitzacions de la societat civil van subscriure la legislatura passada el pacte valencià contra la violència masclista, i insisteix que els representants públics tenen una obligació amb els drets de les dones. “Si els votants de Vox no ho volen veure, és problema seu, però els demòcrates hem d’arraconar aquestes persones, perquè no respecten els drets humans”, ha incidit. El col·lectiu es planteja acudir al Síndic de Greuges –el defensor del poble a la Comunitat Valenciana– per reclamar el cessament del candidat.

“Silenci còmplice”

El Grup Socialista en les Corts Valencianes acusa el PP de mantindre un “silenci còmplice” amb l’extrema dreta pel que fa a Flores Juberías. “No hem sentit ni Carlos Mazón ni María José Catalá exigir la dimissió d’aquest home, que va ser proposat per ells quan van dir que era un honor proposar-lo i un orgull per a tots els valencians”, ha retret Rosa Mustafá, representant d’Igualtat del PSPV. “És el mateix PP de sempre que es queda callat quan es parla dels drets de les dones”, ha insistit.

Els socialistes han registrat una proposició no de llei, que han enviat al PP, perquè el parlament autonòmic demane la dimissió de Flores Juberías del Consell de Transparència, el mandat del qual va caducar l’any passat. Els grups parlamentaris negocien una renovació de tots els organismes estatutaris, embossada des del trimestre passat per la plantada del PP.

Mentrestant, el candidat de Vox per a ser cap de llista per València ha participat dimarts en un congrés organitzat per les Corts de Castella i Lleó, on governen PP i Vox en coalició. El catedràtic de dret ha impartit una conferència en què denuncia que les polítiques de memòria són una amenaça a les llibertats públiques, en referència a la llei de memòria democràtica aprovada pel Consell de Ministres. El congrés, que porta per títol “Reptes constitucionals per al temps present” es nodreix del planter de dret constitucional de la Universitat de València, amb ponències de José María Llanos, professor de dret romà i president de Vox a València; Vicente Garrido Mayol, catedràtic de dret constitucional i expresident del Consell Jurídic Consultiu, o Enrique Fliquete, professor de dret constitucional a la Universitat de València i membre del Consell Jurídic Consultiu amb el mandat caducat, entre altres professors del centre acadèmic públic.