La corba de contagis compleix una setmana estabilitzada al territori valencià després d’haver-se multiplicat per tres en un mes

Les restriccions en la mobilitat aplicades al final del mes d’octubre passat unides a les noves restriccions en matèria de reunions socials i d’aforaments en els establiments comencen a fer fruit.

En concret, va ser el 22 d’octubre que el president del Govern Valencià, Ximo Puig, va anunciar el toc de queda nocturn i el 29 d’octubre es va decretar el tancament perimetral de tota la Comunitat Valenciana, després d’haver-se disparat l’índex de contagis com a conseqüència principalment dels desplaçaments que es van produir durant el pont del 9 d’Octubre.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ja va advertir fa poc que la tendència dels últims dies apuntava a una estabilització de la corba, motiu pel qual es mantindrà tant el toc de queda com el tancament de l’autonomia, així com la resta de les restriccions fins al 9 de desembre. L’objectiu és començar a doblegar la corba i tornar a un descens de casos. Si no es produeix, hi haurà un enduriment de les mesures.

De moment, les dades de l’última setmana han donat un respir i confirmen que la Comunitat Valenciana ha frenat l’augment de casos i s’ha estabilitzat.

Segons les dades del Ministeri de Sanitat, la incidència per cada 100.000 habitants en l’acumulat de dues setmanes va arribar el 13 d’octubre passat al nivell més baix durant la segona onada, amb 95,09 casos.

Des de llavors es va multiplicar per tres i es va arribar el 13 de novembre passat al pic màxim registrat fins ara, amb 311,09 casos, moment a partir del qual s’ha mantingut estable amb lleugeres pujades i baixades fins als 299,53 casos per cada 100.000 habitants registrats dimecres.

Quant a l’ocupació hospitalària, també se n’ha frenat el creixement i des de dilluns passat es manté al voltant d’un 15% en planta i d’un 30% en la Unitat de Cures Intensives (UCI).

Una altra dada per a l’optimisme és el nombre de reproducció bàsic (R). Aquest indicador és un dels més determinants per a aconseguir el control d’una pandèmia, ja que estima la velocitat amb què el coronavirus pot propagar-se. Segons els epidemiòlegs, quan aquest valor està per davall d’1 (risc de contagi a menys d’una persona per afectat), l’epidèmia està controlada. No obstant això, si està per damunt, hi ha un risc alt de propagació comunitària descontrolada.

Segons les últimes dades de l’Institut de Salut Carlos III, l’índex ha caigut en picat els últims dies, ja que ha passat del valor 1,31 el 20 d’octubre passat (el més alt de la segona onada) al valor 0,84 l’11 de novembre passat (0,89 de mitjana a Espanya), última dada publicada per l’entitat.

Quant a la detecció de brots, aspecte clau per a frenar la transmissió comunitària, també ha registrat un increment notable. Des que van arrancar les tasques de rastreig al final de juny amb la fi del primer estat d’alarma, s’han detectat 2.739 brots, que han deixat 14.552 contagis. D’aquests, 1.022 focus amb 5.748 positius s’han registrat en l’últim mes, en concret des del 20 d’octubre passat.

La Comunitat Valenciana està al capdavant d’Espanya en nombre de rastrejadors amb 1.619 i en detecció de brots. Segons l’última actualització de dades de dijous de la Conselleria de Sanitat, la Comunitat Valenciana va registrar en 24 hores 2.207 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens, a més de 29 defuncions, mentre 1.620 persones romanen hospitalitzades, 280 d’elles en vigilància intensiva.