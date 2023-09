Costes inicia les faenes de draga per a transvasar arena a les platges del sud de València erosionades pel port

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha anunciat que dimecres “s’inicia la draga a la platja de l’Arbre del Gos de València amb què es continua amb una nova fase en les accions de regeneració de les platges del sud de València”.

Bernabé ha recordat que, tal com es va traslladar a l’Ajuntament de València i als veïns afectats, aquestes obres s’inicien al començament de setembre. Amb l’afectació anunciada per la Demarcació de Costes del Ministeri de Transició Ecològica, les actuacions comencen dimecres per al transvasament de tres milions de metres cúbics amb què regenerar les platges del sud de la província.

El mes d’agost passat va començar la instal·lació de la gran canonada, una actuació preparatòria, que no va produir perjudicis als banyistes. La intervenció en la costa del sud de València compta amb un pressupost de 28 milions d’euros, “la inversió més gran que s’ha fet a Espanya per a regenerar les platges”, segons la Delegada del Govern a València.

Les obres de regeneració a les platges del sud són finançades amb fons europeus Next Generation, una circumstància que obligarà que s’acaben abans del final de l’any 2023. “Cal valorar que el Govern d’Espanya ha impulsat un projecte molt ambiciós per a regenerar el nostre litoral. Una prova del compromís de l’executiu amb el nostre entorn natural”, ha afegit Bernabé. “Des del Govern d’Espanya hem treballat intensament per donar resposta a una demanda molt important de les veïnes i els veïns de les platges del sud”, ha afirmat.

Posteriorment, segons ha dit la delegada, la draga es traslladarà a Dénia per a la regeneració de la platja de la capital de la Marina Alta. Bernabé ha assenyalat que, “a pesar que el Govern d’Espanya està en funcions, no para de treballar per regenerar el litoral de la Comunitat Valenciana”.

L’afecció del port de València

El projecte consisteix en la regeneració del front costaner, que comprén les platges de l’Arbre del Gos (2.600 metres), el Saler (2.700 metres) i la Garrofera (1.800 metres), des de l’espigó sud de la platja de Pinedo fins a la Gola del Pujol, en el terme municipal de València, amb una longitud de 7.000 metres.

En tot aquest front es durà a terme una recàrrega artificial amb 2,9 milions de metres cúbics d’arena, per a la regeneració d’aquests espais naturals, cosa que permetrà la restitució de la línia de riba actual a la seua posició l’any 1965, fins a aconseguir una amplària entre 40 i 70 metres segons les zones, i la prolongació de la Gola del Pujol, que permeta el suport del material abocat.

En el cas de la Gola, es prolonguen els dos espigons actuals, el nord amb una longitud de 161,1 metres i una batimetria de -2,3 metres i el sud tindrà 172,3 metres de longitud i una batimetria de -1,5 metres, segons especifica l’avaluació.

Com va informar elDiario.es, l’estudi d’impacte ambiental fet l’any 2018 necessari per a donar el vistiplau al projecte apunta el port València com un dels causants del procés de regressió que pateixen les platges del sud, cosa que, al seu torn, posa en risc el Parc Natural de l’Albufera.

En concret, afirma que “la supressió de les fonts d’alimentació al front litoral d’estudi, a conseqüència del dèficit d’aportacions del Túria i l’efecte barrera del port de València, unida a l’ocupació de les seues dunes en algunes parts del tram per obres d’infraestructures i edificacions, ha tingut com a conseqüència la regressió de la franja costanera nord i la degradació d’un espai litoral considerat Espai Natural Protegit”.

A més, afig que el fenomen erosiu ha anat propagant-se cap al sud amb el pas del temps, afectant més longitud de costa: “En l’actualitat el procés regressiu amenaça, de manera especial, els ecosistemes de la Devesa, per estrenyiment de la restinga que tanca l’Albufera, per la qual cosa es fa necessària la intervenció per a evitar que continue el desgast, cosa que suposa un risc imminent per a la conservació dels hàbitats que constitueixen l’ecosistema del Parc Natural de l’Albufera. Fins al moment, les actuacions escomeses en el tram de costa han consistit en aportacions successives de material que han tingut caràcter puntual i únicament han suposat solucions a curt termini, sense arribar a abordar globalment el problema”.