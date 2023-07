Costes trasllada a l’Ajuntament que les platges del sud de València no tancaran l’agost per les obres de regeneració

La Direcció General de Costes va traslladar dimarts a representants de l’Ajuntament de València que no es tancarà de manera integral cap platja del sud l’agost a conseqüència de les obres de regeneració que s’hi desenvolupen, sinó que hi haurà una afecció parcial en un tram d’uns 200 metres en l’Arbre del Gos, al costat de la Gola del Pujol, tal com va informar elDiario.es.

Després de la trobada, la sotsdelegada del Govern, Raquel Ibáñez, va assegurar que “no es tancaran les platges, serà una obra gradual que té 10 mesos de planificació, però els ciutadans podran gaudir les platges excepte en una zona d’acotament menuda en l’Arbre del Gos i a més es col·laborarà per minimitzar els impactes com ja es va traslladar als veïns en una altra reunió que va haver-hi”.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va sol·licitar que les obres “s’ajusten a les intervencions reals i efectives, perquè tinguen la mínima afecció i impacte sobre les persones usuàries d’aquest espai”.

Concretament, tal com va comentar Catalá, “a mesura que evolucionen les obres, s’aniran tancant per seccions, d’uns 200 metres, les platges”, va dir l’alcaldessa després de valorar la “bona voluntat” de l’Administració estatal, i explicar que el govern local voldria que les obres es feren el setembre, però també assumeix que es van licitar i es van programar fa temps, que són tècnicament complexes i que requereixen maquinària internacional que ja es té acordada per a aquestes dates. “Però dins d’aquesta situació també és comprensible que les obres es poden fer de manera seccionada i, així, no s’ha de tancar tota una platja de colp, ni molt menys quatre del litoral sud”.

En el marc d’aquestes converses, els regidors Juan Carlos Caballero i Carlos Mundina van participar en una reunió amb la sotsdelegada del Govern a València, Raquel Ibáñez, i amb personal tècnic de totes dues administracions “amb la finalitat que les faenes prèvies a la regeneració de les platges del sud minimitzen l’impacte generat entre les persones usuàries d’aquesta part de la costa de la ciutat”.

En aquesta reunió, Costes va manifestar que no poden retardar les obres preparatòries a setembre, i ha sol·licitat a l’Ajuntament que retire dos terços de les postes de seguretat de la platja l’Arbre del Gos abans del 15 d’agost per iniciar aquest dia les faenes preparatòries de soldadura de canonades.

Per part seua, l’Ajuntament de València ha demanat que s’ajuste el calendari de tancament de platges a l’estrictament necessari per a aquestes obres, és a dir, 200 metres al dia, i que només es tanque una posta i la resta de les suspensions vagen ajustant-se a les necessitats reals de l’obra.

El regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient, Juan Carlos Caballero, va assegurar que “en aquesta trobada s’han acostat postures per a buscar solucions que afecten al menys possible les persones usuàries de les platges del sud”.

Recuperar la línia de mar de l’any 1965

Les obres, dependents del Ministeri de Transició Ecològica (Miteco), es van adjudicar el mes de desembre passat a la unió temporal d’empreses Dravo-Rover Maritime amb un cost de 28 milions d’euros i estan cofinançades amb fons europeus.

L’objectiu és la regeneració del front costaner, que comprén les platges de l’Arbre del Gos (2.600 m), del Saler (2.700 m) i la Garrofera (1.800 m), des de l’espigó sud de la platja de Pinedo fins a la Gola del Pujol, al terme municipal de València, amb una longitud de 7.100 metres.

Es pretén la restitució de la línia de riba actual a la seua posició l’any 1965 i la prolongació de la Gola del Pujol per a permetre el suport del material abocat.

La regeneració consistirà a recarregar artificialment la platja fins a aconseguir un ample entre 40 i 70 metres segons les zones, augmentat nla protecció davant de temporals. Per a fer-ho, s’utilitzaran gairebé 3 milions de metres cúbics de material procedent d’un jaciment submarí situat davant de la costa valenciana (Sueca/Cullera) a una profunditat entre 60 i 80 metres, allunyat de la façana litoral.

Es tracta, per tant, d’una actuació necessària i de gran importància que suposa l’adaptació de la costa a l’efecte del canvi climàtic i un fre a l’erosió que pateix aquest litoral.