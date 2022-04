La COVID-19 deixa una factura mitjana de 1.984,60 euros en les llars valencianes

Una vegada que albirem el final de la crisi sanitària amb la retirada de les màscares, és possible quantificar com ha afectat les nostres butxaques? D’acord amb l’estudi ‘La factura del Covid en los hogares españoles’ dut a terme pel Grupo Mutua Propietarios, especialista en solucions integrals al voltant de la propietat immobiliària, l’import mitjà de la pandèmia va ascendir a 1.984,60 euros a la Comunitat Valenciana, en concepte de despeses per a fer front a les noves necessitats derivades del coronavirus, tant en adaptació de la llar com en material de protecció.

“La pandèmia ha deixat una factura que, per a unes llars, és més fàcil d’abonar i fins i tot els ha permés estalviar i que, per a altres, ha significat un esforç econòmic que els fa veure el futur econòmic de manera més pessimista”, explica Laura López Demarbre, directora d’Estratègia del Grupo Mutua Propietarios. De fet, el sentiment majoritari dels valencians (un 45%) el mostren les llars que consideren que no hi haurà una millora i que se senten insegurs cap al futur.

L’informe, que analitza els hàbits adquirits durant la pandèmia i la seua repercussió econòmica, conclou que un 38% de les llars de la Comunitat Valenciana asseguren que han eixit d’aquest període “més pobres”. Una situació a què s’ha arribat per l’increment de les despeses derivades del teletreball (45%); el descens dels ingressos (37%); la pujada del preu del lloguer (38%); les afectacions per ERTO (22%); les pèrdues en inversions (14%) o l’acomiadament d’algun membre de la llar (14%).

D’acord amb l’informe del Grupo Mutua Propietarios, en passar pel tamís econòmic els hàbits que s’han incorporat arran de la pandèmia, ens trobem amb una visió dispar en funció de la llar. Mentre que hàbits com demanar menjar a domicili, les plataformes de televisió o l’ús intensiu d’Internet, tenen una percepció de despesa, altres com guisar o fer esport a casa que es perceben com un estalvi, perquè l’alternativa, menjar fora o anar a un centre esportiu, significa un import més alt.

“No obstant això, la gran controvèrsia la genera el teletreball, que és vist de manera similar com a estalvi o despesa, perquè es posen en la balança les despeses que genera treballar a casa davant de l’estalvi del desplaçament cap al centre de treball”, explica López Demarbre.

Tenint en compte aquestes variables, la factura mitjana que la Covid-19 ha deixat en les llars valencianes entre març del 2020 i setembre del 2021 troba l’import superior en les reformes (938,27 €), seguit dels materials de protecció davant del virus (336,92 €), l’increment dels costos de la llum (198,83 €) i el mobiliari necessari per a adaptar l’entorn (119,96 €).

Si bé algunes de les despeses fetes durant la crisi sanitària s’haurien dut a terme de la mateixa manera –electrodomèstics o mobiliari– n’hi ha d’altres en què el desencadenant està estretament vinculat als nous hàbits derivats de la pandèmia. És el cas de la contractació de plataformes digitals (36,48 €), la compra de material esportiu (51,26 €) o la compra d’equips informàtics (175,51 €).

En aquest sentit, cal destacar el fet que un 42% de les llars de la Comunitat Valenciana han contractat plataformes de televisió durant la pandèmia, i que un 34% han invertit en equips informàtics, equipant a les seues llars de les eines tecnològiques necessàries per a poder relacionar-se de manera virtual o per a teletreballar.

En aquest apartat, és també destacable el paper que la llar ha tingut durant la crisi sanitària i la percepció que cal cuidar-la. De fet, un 57% dels valencians consideren que la pandèmia els ha fet valorar més la seua llar i que, per tant, continuaran invertint en la seua conservació. “Les hores de més que hem hagut de passar a casa han impulsat que la llar i la seua conservació adquirisquen un paper molt més important i, per això, preval la intenció de continuar destinant recursos al seu manteniment”, explica López Demarbre.

Canvi d’hàbits

L’informe “La factura del Covid en los hogares españoles” també ha analitzat els nous hàbits adoptats durant la crisi sanitària. En concret, un 66% dels valencians consultats asseguren que, des de l’inici de la pandèmia, es relacionen més de manera virtual, un 73% utilitzen més Internet, un 63% veuen més televisió de plataforma digital, un 54% guisen de manera més habitual, un 51% fan esport a casa, un 43% teletreballen i un 42% demanen més menjar a domicili.

I amb vista al futur, amb què ens quedem? Treballar i fer esport a casa o relacionar-se de manera virtual es consideren hàbits que aniran desapareixent. Guisar o veure televisió a través de plataformes digitals són els que han arribat per quedar-se, encara que, sens dubte, el cas curiós és el del menjar a domicili: malgrat que es percep com un hàbit que genera despesa, un 82% dels enquestats afirmen que continuaran fent-ho, fins i tot en més mesura.