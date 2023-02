Creació d’ocupació, creixement econòmic, cobertura social: les dades de Ximo Puig de les dues legislatures del Botànic

En el PSPV s’han anat consolidant dos mantres amb vista a la cita amb les urnes del pròxim mes de maig, les referències clàssiques dels demòcrates americans. L’un és l’eslògan “És l’economia, estúpid”. L’altre és quasi el lema que va popularitzar Lakoff amb el best-seller No penses en un elefant. “No s’ha de comprar el marc de la dreta”, explicava un dirigent socialista dijous, en acabar una sessió de control basta, amb un encreuament de retrets constant, preguntat per les respostes del president de la Generalitat, Ximo Puig, als partits de l’oposició.

El dirigent valencià va fer dijous en la seua penúltima intervenció parlamentària un balanç econòmic de les dues legislatures del Pacte del Botànic, aprofitant la pregunta registrada pel PP, que plantejava si creu que la situació política, econòmica i social “és la que mereixen els valencians i valencianes” actualment. Davant les apel·lacions constants al caos de la dreta i l’extrema dreta, el president va centrar el seu discurs a exhibir alguns informes sobre la conjuntura economicosocial, una mena de resum de la legislatura.

Puig assegura que la Comunitat Valenciana està en millors condicions que el 2015, quan es va produir el canvi de Govern, “en millors condicions que mai”, i ho fa amb les dades d’ocupació, creació d’empreses, inversió i cobertura social. El president destaca que els afiliats a la Seguretat Social han passat d’1,6 milions el juny del 2015 a 2,04 milions el gener del 2023; la taxa d’atur ha baixat del 23% al 13,5% –en el cas dels joves, del 38,1% al 24,9%–, i els treballadors amb contracte indefinit han augmentat un 41% en el mateix període.

Sobre les exportacions i la inversió estrangera, el president fa una comparativa entre el 2014 i el 2022, amb un creixement d’un 61% fins a arribar a 33.372 milions d’euros, malgrat la crisi derivada de la pandèmia; mentre que la inversió estrangera creix un 120% (de 2.347 milions a 5.159), un càlcul que no incorpora alguns projectes com la gigafactoria de bateries de Volskwagen. La creació d’empreses, apunta el president, ha passat d’un saldo negatiu el 2008, en què se’n van destruir 28.000, a crear-se’n 9.100 entre el 2015 i el 2022.

Després de les dades econòmiques, Puig va ressaltar les xifres més socials. La inversió de la Generalitat Valenciana en polítiques socials (educació, sanitat, habitatge, inclusió) ha crescut un 75%, i ha arribat a la xifra rècord de 18.326 milions d’euros, en què destaquen els beneficiaris de la renda valenciana d’inclusió i l’ingrés mínim vital, que han passat de 42.177 receptors el 2015 a 266.351 el 2022, i els beneficiaris de les ajudes a la dependència, que han crescut fins a 135.154, més del triple. Xarxa Llibres, una de les grans apostes d’Educació, ha aconseguit que mig milió d’alumnes no paguen pels seus llibres de text; mentre que més de 31.000 xiquets menors de tres anys tenen una plaça gratuïta en una escola infantil.

El president es va referir també al transvasament Tajo-Segura, fent de nou una comparativa entre els recursos hídrics transvasats amb un govern del PP i el que ell lidera: entre el 2014 i el 2018 es van transvasar 829,6 hectòmetres cúbics; mentre que entre el 2018 i el 2022 n’han sigut 1.229. Així doncs, Puig va recalcar: “El que no mereixen els valencians és tornar al temps de la corrupció, de la mala gestió i d’abandonar-los en el pitjor moment”. I va retraure al PP: “Aquest és el seu llegat, un llegat per a passar pàgina definitivament, per més que vulguen dibuixar tots els fantasmes del món”.