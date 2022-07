Crisi en el PSOE d’Alacant: la direcció empeny a dimitir el seu portaveu, que denuncia un grup paral·lel

Hi ha una regla no escrita en el PSOE d’Alacant que diu que cap portaveu municipal arriba intacte al final del mandat. La profecia va camí de complir-se també amb Francesc Sanguino, que va ser candidat a alcalde i fins hui era representant dels socialistes a l’Ajuntament d’Alacant, és forçat a fer un pas a un costat pel partit arran de la pèrdua de confiança i els conflictes en el grup municipal.

La crisi feia mesos que es gestava i es va desencadenar, segons apunten alguns mitjans, amb les fortes desavinences a propòsit de la posició del partit respecte de la taxa turística, però no s’explica sense l’existència de famílies polítiques ben marcades en els socialistes alacantins. Durant el cap de setmana, el portaveu va enviar un escrit a l’Executiva Federal del PSOE i la direcció nacional del PSPV denunciant que l’exsenador Ángel Franco, el factòtum dels socialistes alacantins en l’ombra que fa costat a Ximo Puig, dirigia els regidors amb el suport de diversos assessors per establir polítiques paral·leles a l’Ajuntament. En la missiva, Sanguino assegura que Franco va crear el “grup municipal paral·lel” al novembre, data en què es du a terme el congrés dels socialistes a Benidorm, “amb un grup de regidors, el secretari general, Miguel Millana, el secretari d’Organització Pedro Ródenas i alguns assessors municipals, entre ells el responsable de premsa contractat pel grup municipal mateix”.

Dies abans el dirigent va presentar uns quants escrits per a retirar competències als regidors assenyalats, traure’ls dels consells de les empreses públiques i cessar tres assessors. El dilluns, set dels nou regidors amb què compten els socialistes a Alacant van signar un escrit per reclamar al portaveu que frenara les destitucions, una manera d’incrementar la pressió i manifestar la seua divisió. Aquest mateix dia, en un acte a Alacant, preguntat per aquesta qüestió, el secretari general del PSPV, Ximo Puig, en el seu to habitual davant les crisis, va respondre: “El que ha de fer qualsevol dirigent polític és pensar sempre en l’interés general. Ningú és imprescindible”.

El dimarts, la Junta de Govern local, liderada per PP i Ciutadans, va acceptar la petició de l’encara portaveu i va retirar les competències als regidors en Mercalacant i Aigües d’Alacant. Aquest dimecres, s’esperava fer efectiva la retirada de competències de la també regidora Trini Amorós en el Patronat de Turisme. Fonts municipals van traslladar dilluns que el portaveu dimitiria a principis de setmana, però, a l’hora de tancar aquesta edició, l’edil no ha presentat la seua renúncia per a quedar-se com a regidor ras. Alguns mitjans citen fonts del seu entorn i apunten que el dirigent, que no ha tingut presència pública aquesta setmana, espera un gest de la direcció que critique l’actitud de Franco abans de dimitir com a portaveu.

Sanguino, que procedeix de l’òrbita d’Esquerra Unida, va rebre el suport de la direcció de Ximo Puig per a presentar-se a les primàries a la ciutat. És el tercer portaveu dels socialistes des que van perdre l’alcaldia amb Gabriel Echávarri en favor de Luis Barcala, del PP. En aquella època va ser elegit per dirigir el Teatre Principal d’Alacant. La incertesa sobre el futur del PSPV a les comarques del sud es veu alimentada pels rumors que la direcció socialista busca una cara nova per a un Ajuntament en conflicte constant i en una província difícil en el marc electoral estatal, feu tradicional del PP i amb l’extrema dreta trepitjant els talons. En aquesta clau es va llegir el nomenament d’Ana Barceló, exalcaldessa de Saix, com a presidenta del PSPV en el congrés de Benidorm del novembre passat, la seua elecció com a portaveu parlamentària fa a penes dos mesos i el nomenament de la senadora alacantina Josefina Bueno com a consellera d’Universitats i Innovació, departament amb seu a la ciutat.

Conflicte amb la taxa turística

L’ambigüitat dels socialistes valencians respecte a l’admissió a tràmit de la llei per a implementar una taxa turística municipal i voluntària ha contribuït a embullar la situació en el grup municipal alacantí. L’executiva del PSOE a Alacant es va manifestar contrària al gravamen, una opinió que la portaveu adjunta, Trini Amorós, també en el Patronat de Turisme, va reiterar la setmana passada, malgrat que el grup parlamentari en les Corts Valencianes va acabar acceptant l’admissió a tràmit de la proposició de llei. Aquestes discrepàncies de criteri van ser emprades per Sanguino com a argument per a rellevar la regidora de les seues responsabilitats –excepte el càrrec de portaveu adjunta, que requereix del suport majoritari del grup municipal–, adduint: “No puc permetre que portem una veu en el grup municipal respecte al turisme i que l’executiva en tinga una altra”. “Si l’executiva ha determinat instar el Consell que retire la taxa turística, jo no tinc més remei que retirar-me d’aquesta decisió i secundar que es presente la llei, però que no s’aplique a Alacant”.

Des de la direcció nacional esperen la comunicació oficial de la dimissió per donar per resolta la crisi. Fins al moment, el portaveu només ha expressat en públic el següent missatge: Feci quod potui, faciant meliora potents (He fet el que he pogut, que ho facen millor els que puguen).