La cúpula de la patronal de Castelló: una condemna i un judici pendent per desviar fons públics de cursos de formació

L’antiga cúpula de la Confederació d’Empresaris de Castelló (CEC) no guanya per a disgustos. Després d’una primera condemna, Rafael Montero, ex-secretari general de l’associació patronal, i José Antonio Espejo, ex-director de Formació, s’enfronten a un altre judici pel presumpte desviament de fons públics per a cursos de formació que no es van arribar a impartir. Els dos acusats s’enfronten de nou al banc dels acusats després de la interlocutòria d’obertura de judici oral dictada pel titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Nules pels presumptes delictes de falsedat en document mercantil i frau de subvencions.

La resolució indica que hi ha prou indicis racionals de criminalitat contra els dos dirigents de l’extinta associació empresarial pel pretés va desviament de fons públics per a cursos que “no havien d’impartir-se”, a pesar que la CEC va abonar les factures.

El sumari inclou extractes de comptes bancaris i transferències “que reflecteixen la disposició dels fons de subvenció a finalitats diferents de la formació a què anaven destinats”, a més de la falta de justificació documental de la destinació dels diners públics.

Rafael Montero i José Antonio Espejo, juntament amb l’expresident de la CEC, José Roca, ja han sigut condemnats fa poc en una causa calcada. Els tres exdirigents patronals van ser condemnats per la secció primera de l’Audiència Provincial de Castelló a dos anys de presó per un delicte agreujat d’apropiació indeguda. La sentència també els imposa, en concepte de responsabilitat civil a abonar conjuntament i solidàriament, 191.000 euros a les empreses que reclamaven el deute.

L’antic Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF, actual Labora) de la Generalitat Valenciana va concedir el 2010 una subvenció global de 12,2 milions d’euros a la Confederació d’Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana (Cierval) per a l’execució d’un pla de formació intersectorial. Els fons van ser gestionats per les confederacions empresarials de les tres províncies valencianes. La patronal de Castelló va rebre 3,1 milions d’euros.

No obstant això, segons l’apartat de fets provats de la sentència, alguns dels cursos impartits segons el pla de formació “no van ser abonats a les entitats privades que els van dur a terme”. Els tres condemnats (entre ells José Antonio Espejo, amb antecedents penals no computables a l’efecte de reincidència) van disposar de 190.770 euros “per a finalitats diferents del pagament” a les firmes que havien impartit els cursos i “en benefici propi” de l’organització patronal “que representaven”.

Fons públics desviats “en benefici propi” de la patronal

Un dels testimonis, d’una empresa que va fer fins a 11 cursos de formació el 2011, va declarar que, quan van sol·licitar cobrar el deute pendent, Espejo li va dir que “hi havia hagut un problema amb la conselleria i havien decidit posar un contenciós contra aquest expedient, sense que donaren solució als problemes”.

La representant legal d’una altra de les empreses també va reiterar que la CEC no els havia abonat els cursos impartits. Un tercer testimoni també va declarar que Espejo es va escudar en el fet que els fons “no es podien cobrar, perquè estava pendent d’un expedient contenciós administratiu i no tenien diners”.

La sentència conclou que els tres exdirigents patronals van destinar els fons públics “en benefici propi” de l’organització “que representaven i gestionaven”. Roca, Montero i Espejo es van deslliurar del presumpte delicte de malversació de cabals públics pel fet de no ser l’organització patronal una entitat de naturalesa pública.