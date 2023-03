La cúpula del PP en la trama del cas Taula ataca la Fiscalia i lamenta que els àudios van suposar la derrota electoral

La cúpula de la presumpta trama del PP en el cas Taula ha arremés a l’uníson contra la investigació de la Fiscalia Anticorrupció i contra la cadena de custòdia dels llapis de memòria amb els àudios que va gravar en secret Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, i que van desencadenar les perquisicions iniciant una instrucció complexa dividida en una desena de peces separades. “La Fiscalia Anticorrupció ha jugat amb les cartes marcades”, ha assegurat el lletrat que exerceix la defensa d’Alfonso Rus, expresident popular de la Diputació de València.

“Tot el que es treballa en aquest procediment es fa amb vista a una memòria USB entregada per Rosa Pérez Garijo [llavors diputada provincial d’Esquerra Unida i actual consellera de la Generalitat Valenciana] que manca de tota traçabilitat legal, que no manté cadena de cap custòdia i que va ser manipulada el dia abans del seu lliurament al fiscal”, ha dit el lletrat de Rus en l’exposició de les seues conclusions definitives en el judici per la peça separada dels zombis del cas Taula.

La defensa de l’expresident de la institució provincial ha argumentat que Alfonso Rus no tenia la competència ni la capacitat d’ordenar la contractació de treballadors zombis en l’empresa pública Imelsa, de la qual Marcos Benavent era gerent, ni molt menys en Ciegsa, la firma de la Generalitat Valenciana dedicada a la construcció de col·legis, de la qual Máximo Caturla, també acusat, era conseller delegat.

L’advocat ha defensat que la “qüestió nuclear” passa per “saber quan Marcos Benavent menteix i no menteix”, en referència al canvi d’estratègia de la defensa del ionqui dels diners després de quasi set anys de col·laboració amb la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i Anticorrupció. “Alfonso Rus no li va imposar la contractació de ningú, el 99,9% dels contractats en Imelsa l’han assenyalat a ell [Benavent] per favors personals i prebendes econòmiques, no han assenyalat Rus”, ha dit el seu lletrat.

Alfonso Rus, el “trofeu de caça major”

La defensa d’Emilio Llopis, ex-cap de gabinet de Rus, ha criticat les filtracions de la causa quan encara estava sota secret de sumari el 2014. “Estava produint-se tota una revelació de secrets d’informació que afectava el cas Taula amb absoluta impunitat, cosa que va derivar en la pèrdua electoral del PP [valencià el 2015]”, ha dit.

El lletrat ha acusat directament el partit de la denunciant de filtrar els àudios comprometedors amb l’objectiu de cobrar el “trofeu de caça major” –Alfonso Rus– i, de passada, “abatre” altres persones del seu cercle (Llopis, Caturla i Benavent). Tanmateix, també ha reconegut que la querella que va presentar contra Rosa Pérez Garijo per les preteses filtracions va ser arxivada pel Jutjat d’Instrucció número 11 de València.

La defensa del ionqui dels diners, per part seua, ha centrat la seua exposició en el “dret a l’entorn digital”, pel fet de nàixer la causa d’uns àudios emmagatzemats en un disc dur extern de Benavent que es va quedar en un habitatge de la seua exdona i que van ser aportats, per venjança, pel seu exsogre. “Aquesta és la nova època en què hem de determinar si hi ha hagut vulneració de drets fonamentals o no”, ha dit.

L’advocat de Benavent ha denunciat “una sèrie d’irregularitats” en la investigació del cas Taula i ha assenyalat “quatre agents pertorbadors”: l’empresari Mariano López, exsogre del ionqui dels diners; Rosa Pérez Garijo, la denunciant inicial; la Fiscalia Anticorrupció i l’UCO de la Guàrdia Civil.

També s’ha referit a la pretesa ingerència en el dret a la intimitat de Benavent per haver-se tret els àudios d’un dispositiu que li pertanyia, però que s’havia quedat en l’habitatge de la seua exdona. En to informal, el lletrat ha assegurat: “Tots coneixem que en situacions de divorci hi ha vegades que el mal menor és eixir cames em valguen”.

El testament del ionqui dels diners

L’advocat ha afirmat que Benavent va emmagatzemar els àudios comprometedors en un disc dur “com a seguretat per si després li passava alguna cosa”. De fet, també ha revelat que el 2015, quan esclata el cas Taula, el seu client va fer un testament perquè “temia per la seua vida” i per la seua “integritat física”.

La defensa de Benavent també ha criticat la denunciant de la causa, que va afirmar que abans d’entregar els àudios i posar la primera denúncia va advertir la Fiscalia Anticorrupció de l’explosiu material a què havia tingut accés. El lletrat ha acusat la consellera de la Generalitat Valenciana d’obtindre aquesta informació per “assegurar-se un rèdit personal i polític”.

El lletrat de Máximo Caturla, exresponsable de l’empresa pública Ciegsa, també ha abundat sobre el contingut dels àudios, encara que ha emmarcat els enregistraments en “un partit polític que tracta de resoldre problemes del partit”.

La defensa es referia a l’enfrontament en el si de la firma pública amb Miguel Barranca, el gerent que va advertir Francisco Camps que estaven cometent-se irregularitats sota la batuta de Máximo Caturla, tal com va detallar en una comissió d’investigació de les Corts Valencianes. Més que un repartiment de zombis, el que se sent en els àudios, segons argumenta el lletrat, és el “problema” de “com torejar Barranca”, que finalment va ser despatxat. “És el problema que ha de resoldre Alfonso [Rus] en el partit”, ha postil·lat.

L’advocat ha defensat que Caturla “no va decidir” qui havia d’ocupar els llocs de treball jutjats (alguns d’alta direcció) ni va consultar amb Alfonso Rus. Malgrat les confessions d’alguns dels acusats, que han reconegut que en realitat treballaven per al PP mentre cobraven d’una empresa pública, el lletrat ha assegurat que “van prestar el seu treball en unes condicions excel·lents i eficaces”.