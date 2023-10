La defensa de Francisco Camps repeteix l'argumentari que el va salvar en el judici dels vestits de 'Gürtel': “És un tipus honrat”

L'expresident valencià Francisco Camps ha utilitzat el seu dret a l'última paraula en el judici del 'cas Gürtel' en l'Audiència Nacional (AN). Camps ha esperat, en posició ferma, en un dels primers seients del banc dels acusats i, en els últims minuts d'un judici que s'ha prolongat durant deu mesos, ha agraït “de manera pública” al tribunal i als funcionaris de l'AN la seua diligència en una “complexa situació”, en referència a la causa. “Com a ciutadà tranquil, a la disposició de vostés i res més”.

Anticorrupció demana un any de presó per a Camps pels presumptes delictes de tràfic d'influències en concurs amb prevaricació administrativa, inhabilitació per al sufragi passiu, a més d'una multa de 250.000 euros (amb una responsabilitat subsidiària per impagament d'un any de presó) i inhabilitació per a càrrec públic de sis anys.

El lletrat de Camps, en la seua exposició de l'informe de conclusions, ha arremés contra la Fiscalia Anticorrupció i ha assegurat que el seu client és “un tipus honest, un tipus honrat”, en la línia argumental que va seguir la defensa de l'expresident, exercida pel penalista Javier Boix, en el judici dels vestits del 'cas Gürtel', en el qual va resultar absolt per un jurat popular.

“Tot el que diu el Ministeri Fiscal és per a incriminar”, ha afirmat l'actual advocat de Camps, Pablo Delgado. També ha al·ludit a una suposada “obsessió psicopatològica” de la Fiscalia Anticorrupció cap a l'expolític del PP.

La defensa de l'expresident ha criticat la “indefinició de les dates i els fets”, que al seu judici “són la fira i la ruleta de la fortuna del Ministeri Fiscal”, al qual ha acusat de llançar “asseveracions infundades”.

L'advocat també s'ha referit a la invitació de Camps al responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', perquè es desplaçara a València. “Ens ix de l'ànima convidar (...). Allí es viu bé. Jo entenc que això als de Conca i Terol no els ix”, ha sostingut.

El lletrat ha insistit que Camps “no té res a veure amb l'arribada de Pérez” a la Comunitat Valenciana. “És evident. Però hi ha coses que es desvirtuen o que s'han intentat en les conformitats dur com si foren un element essencial, quan res tenien a veure amb l'escrit d'acusació”, ha criticat.

També ha criticat la confessió clau de Ricardo Costa, exsecretari general del PP valencià, i fins i tot ha lliscat que hauria “ajudat” a Álvaro Pérez “durant estos deu anys de problemes judicials”.

El lletrat de la defensa ha emmarcat les expressions abocades per 'el Bigotes' en les intervencions telefòniques de la causa en les “tècniques de comercials”. D'altra banda, ha defensat la “bunkerització” que va ordenar Camps respecte als contractes de 'Gürtel' una vegada que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional, va desmantellar la trama corrupta, per ordre del llavors jutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón. “No va ser una ocurrència, va ser un recurs legal”, ha dit el lletrat. “No s'han acreditat regals”, ha conclòs.

El judici ha quedat vist per a sentència.