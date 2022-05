El Defensor del Poble investiga el trasllat de la terminal de creuers de València al costat de Natzaret sense informes ambientals

“S’ha rebut el seu últim escrit, en relació amb la queixa que va presentar davant aquesta institució, registrada amb el número indicat dalt. He d’informar-lo que, una vegada estudiada la documentació que ha aportat, procedeix admetre-la a tràmit, perquè reuneix els requisits establits en l’article 54 de la Constitució. Iniciada l’actuació amb l’Autoritat Portuària de València, se li donarà compte del contingut de la informació que es reba i dels tràmits que se seguisquen.”

El Defensor del Poble, òrgan el titular del qual és el socialista Ángel Gabilondo, encarregat de vetlar pel respecte dels drets que el títol I de la Constitució del 1978 atorga al ciutadà, i que pot per fer-ho supervisar l’activitat de l’Administració, ha notificat d’aquesta manera a l’associació de veïns de Natzaret que investigarà el problema descrit pel que fa a la nova terminal de creuers projectada per l’Autoritat Portuària de València (APV).

L’entitat veïnal denuncia que la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 està feta sobre la base de l’actual emplaçament de la terminal, en el dic nord del port, en una zona allunyada del nucli urbà.

No obstant això, a conseqüència dels canvis introduïts pels actuals responsables de l’APV, amb el seu president Aurelio Martínez al capdavant, en el polèmic projecte d’ampliació, l’estació de viatgers es traslladaria a les drassanes d’Unión Naval Valencia, una zona limítrofa als barris de Natzaret, la Punta i el Grau, per la qual cosa consideren que s’hauria de fer una DIA específica.

El Defensor del Poble haurà de pronunciar-se sobre aquest tema davant les afeccions ambientals que podria implicar aquest canvi d’ubicació per als residents per la contaminació ambiental i acústica que poden generar tant els vaixells com el trànsit de vehicles associat.

En l’escrit, l’entitat veïnal lamenta que “en plena emergència climàtica declarada pel Govern d’Espanya el Port de València pretén aprovar la nova terminal de creuers al costat del barri emparant-se en la DIA del 2007”, malgrat que hi ha “diferències apreciables entre el projecte que va obtindre la DIA favorable el 2007 i el que es pretén portar avant en l’actualitat”.

Segons la denúncia, “aquest trasllat no estava previst en el projecte inicial del 2007 i, en conseqüència, no està emparat per la DIA d’aquell mateix any ara totalment desfasada”.

L’entitat alerta que “l’amarrament de grans vaixells portacontenidors, ferris i creuers turístics al costat del nucli urbà de la ciutat, i especialment en el barri de Natzaret, en la Punta, el Grau i la Marina de València són una font greu de contaminació atmosfèrica i acústica, a causa de la gran potència dels motors, a la càrrega i descàrrega de contenidors, i al fet que utilitzen combustible de baixa qualitat amb alt percentatge de sofre”.

Com a mesura de precaució, “els amarraments d’aquests vaixells haurien d’allunyar-se dels molls més pròxims al nucli urbà”. No obstant això, l’associació lamenta que es pretén fer “tot el contrari amb la terminal esmentada”, per la qual cosa reivindiquen “el dret a respirar aire net”.

La incertesa del projecte

Baleària va resultar adjudicatària de manera provisional de la nova terminal de creuers que es construirà en les drassanes d’Unión Naval, propietat de Vicente Boluda, que a més forma part del consell d’administració de l’APV.

Per fer efectiu el trasllat de la terminal de creuers de la ubicació actual en el dic nord a les instal·lacions de la Unión Naval, l’APV va aprovar el rescat de la concessió atorgada en el seu moment al navilier Vicente Boluda, per a la qual cosa se’l va compensar amb una nova concessió per a la construcció d’un edifici d’oficines, una maniobra que investiga el Tribunal de Comptes.

La mateixa APV es va veure obligada a deixar sense efecte la permuta de concessions arran de sengles informes desfavorables de la Intervenció i de l’Advocacia de l’Estat, pel fet de considerar que no s’esqueia una compensació pel rescat de la primera (la d’Unión Naval), una qüestió que es dirimirà en els jutjats.

D’altra banda, la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional ha admés a tràmit el recurs contra la resolució, del 30 de març passat, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que possibilitava que l’Autoritat Portuària puga decidir per si sola sobre si cal o no una altra avaluació ambiental per a l’ampliació que la mateixa APV promou.