Una delegació ‘fantasma’ de València en els Gay Games de Hong Kong i Guadalajara

L’Ajuntament de València ha aprovat una moció amb els vots a favor del PP, el PSPV i Compromís per a sol·licitar al Govern d’Espanya la declaració dels Gay Games com a esdeveniment públic excepcional i que es dote en els pressupostos generals de l’Estat dels anys 2024, 2025 i 2026 una partida específica per a la promoció i el desenvolupament de la competició que acollirà la capital valenciana d’ací a tres anys.

Els Gay Games es disputen en aquests moments a Hong Kong i Guadalajara (Mèxic) i fins a totes dues ciutats s’ha desplaçat una delegació de l’Ajuntament de València amb l’objectiu de prendre nota in situ de la gestió de l’esdeveniment i d’agafar el testimoni com a següent ciutat amfitriona.

Malgrat que es tracta d’un esdeveniment de primer nivell, crida l’atenció que des de l’equip de Govern del PP i de Vox no s’ha donat informació de cap mena sobre aquest viatge que han fet una desena de tècnics de la Fundació Esportiva Municipal (FDM) i de Visit València, sense que, almenys fins dijous, haja viatjat cap autoritat de l’executiu municipal.

El regidor socialista, Javier Mateo, considera que “un esdeveniment tan important com els Gay Games, de gran importància internacional, ha de tindre el màxim suport social i institucional tant de l’Ajuntament com de la Generalitat Valenciana i la Diputació”.

Segons Mateo, tant el PP com Vox “han de demostrar que realment creuen en el projecte fent-lo visible en actes oficials, com és recollir el testimoni dels jocs a Hong Kong i Guadalajara, on hauria de representar la ciutat una delegació del màxim nivell institucional que diga al món sencer que València és una ciutat oberta i plural que vol, de veritat, ser seu dels Gay Games el 2026”. A parer seu, “no fer-ho trasllada falta d’interés i poc de compromís amb els Gay Games i que tenen un interés més cosmètic que real”.

En aquest sentit, Vox, soci de Govern de María José Catalá, ha mostrat sempre el seu rebuig a aquest esdeveniment. De fet, va ser l’únic grup a votar en contra de la petició de fons al Govern.

El seu portaveu i segon tinent d’alcalde, Juan Manuel Badenas, va justificar el seu vot en contra en el fet que “els Gay Games són una invenció del marxisme cultural, de l’esquerra política i els defensors de la política identitària que pretenen imposar idees absolutistes sobre la nostra societat”, malgrat que és un esdeveniment obert a tots els esportistes independentment de la seua orientació sexual.

Segons el portaveu de l’extrema dreta, “si es tracta d’uns jocs, de la pràctica d’esport per a qualsevol ciutadà amb independència de la seua tendència sexual, el nom no sols no és afortunat, sinó que resulta fins i tot discriminatori”.