Denegada la residència temporal a una vídua uruguaiana de 83 anys per no justificar la dependència de les seues filles

Una dona nascuda a l’Uruguai el 1939 s’ha quedat, de moment, sense l’autorització de residència temporal de familiar de ciutadà de la Unió Europea. La dona, de 83 anys, viu amb la seua filla, de nacionalitat italiana i resident en el llogaret de Los Pedrones (un llogaret del municipi valencià de Requena), després d’haver enviduat al seu país d’origen.

Fa tres anys, va sol·licitar la targeta de resident familiar de ciutadà de la UE, aportant el seu passaport, la documentació que acredita el vincle familiar i la prova laboral de la seua filla que dona dret a obtindre l’autorització. No obstant això, la Delegació del Govern va denegar l’autorització i el Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de València va desestimar en primera instància el recurs de l’anciana pel fet de “no acreditar que el manteniment ha sigut a càrrec de la seua filla, i limitar-se a exposar que la seua viduïtat recent l’ha impulsada a traslladar-se a Espanya amb la seua filla”.

El recurs defensa que la dona només podrà sobreviure amb l’ajuda de les seues tres filles, totes residents a la UE. L’atorgament del visat de familiar comunitari permet l’entrada, lliure circulació i residència de ciutadans d’altres estats. L’obtenció del visat amb la finalitat de la reagrupació exigeix ser ascendent en primer grau i viure a càrrec del reagrupant.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimat el recurs d’apel·lació de la dona, en una sentència que no és ferma i que li imposa les costes processals. La sentència incideix en el concepte “viure a càrrec seu”, necessari per a l’obtenció del visat de familiar comunitari amb finalitats de reagrupació.

La directiva europea al·ludeix per definir el concepte als “membres de la família d’un ciutadà comunitari [que] necessiten el suport material d’aquest ciutadà o del seu cònjuge per a subvindre a les seues necessitats bàsiques en l’estat d’origen o procedència d’aquest membre de la família en el moment en què aquests sol·liciten establir-se amb aquest ciutadà”. “La prova de la necessitat d’un suport material pot efectuar-se per qualsevol mitjà adequat”, recorda el TSJ-CV.

La interpretació del Tribunal de Justícia de la UE requereix que la família “a càrrec” garantisca els recursos necessaris per a la subsistència del familiar. L’estat membre d’acolliment ha d’apreciar que les circumstàncies econòmiques i socials no permeten cobrir les necessitats bàsiques de la peticionària. “Encara que la prova d’aquesta circumstància pot efectuar-se per qualsevol mitjà adequat”, assenyala la sentència, la “mera declaració” de la dona de 83 anys com a testimoni no demostra que hi haja una “situació real de dependència” de les seues filles.

Falta de documentació

“Si bé les transferències periòdiques de diners per part del reagrupant pot ser un element que servisca per a acreditar aquesta dependència econòmica del sol·licitant del visat, no obstant això no pot considerar-se que l’enviament de diners constituïsca per se prova suficient d’aquesta circumstància”, segons la doctrina del Tribunal Suprem.

En definitiva, “s’ha de provar l’exacta situació econòmica, social i familiar del dependent”. Per contra, en el cas de la dona uruguaiana “no s’ha aportat cap documentació”. Així doncs, “no hi ha constància d’enviaments de diners per a sostindre aquesta dependència; tampoc d’absència de mitjà al seu país d’origen”. Un requisit que, a més, s’ha de provar durant un període de temps determinat anterior a la sol·licitud del visat.