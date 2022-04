Una denúncia al dia: l’Oficina de Violència de Gènere de València atén més de 2.000 dones des del 2019

L’Oficina de Denúncies Especialitzada en Violència de Gènere de la Ciutat de la Justícia de València ha atès, des de la seva obertura a l’abril del 2019, un total de 2.095 dones víctimes de violència masclista, de les quals 1.268 han fet el pas de denunciar el presumpte agressor. De mitjana, s’atén dues dones i s’interposa una denúncia al dia.

En aquest sentit, en els 100 primers dies del 2022, s’ha assistit a 276 dones, s’han interposat 176 denúncies, s’han sol·licitat 142 ordres de protecció i s’han practicat tres detencions, segons ha detallat la Generalitat en un comunicat.

Durant els seus tres anys d’activitat, s’han expedit 884 ordres de protecció i s’ha propiciat la detenció de 88 presumptes autors de delictes de violència de gènere. D’altra banda, el 2021 va ser l’any en què més dones es van atendre des de la seua obertura, amb un total de 904 víctimes de violència de gènere, pràcticament cinc atencions diàries, mentre que el 2019 es va ajudar 370 dones i, el 2020, 545.

Així mateix, des de l’Oficina s’han interposat 199 denúncies en què la víctima tenia menors a càrrec seu i l’agressor ha proferit amenaces contra ells, una situació que és determinada pel sistema Viogen.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha destacat que aquest projecte “pioner a Espanya s’ha convertit en un referent gràcies als seus resultats esperançadors”, i ha apuntat que la Comunitat Valenciana ha sigut “la primera comunitat a articular un servei d’atenció integral i especialitzada per a les víctimes del terrorisme masclista”.

En aquest sentit, Bravo ha assenyalat que en l’Oficina “s’ha ajudat dues víctimes cada dia des de fa tres anys”. “Aquests resultats esperançadors ens han animat a obrir dues oficines més a la Ciutat de la Justícia de Castelló i al Palau de Benalua d’Alacant, amb una dotació de 12 agents de la Policia de la Generalitat, especialitzats en violència de gènere, per a cadascun dels nous centres juntament amb la resta del personal d’assistència lletrada i psicosocial”, ha ressaltat.

Personal especialitzat

L’Oficina és un projecte concebut i impulsat per la Conselleria de Justícia, en col·laboració amb el Ministeri de l’Interior, i compta amb efectius del Cos Nacional de Policia especialitzats en violència de gènere, juntament amb professionals de l’advocacia, la psicologia i l’assistència social amb formació específica en aquest camp.

Aquests treballadors atenen i acompanyen les dones que acudeixen a les instal·lacions durant tot el procés en un entorn “amable i segur per a elles i els seus fills, que els anima a denunciar, i, d’aquesta manera, es posen en marxa tots els mecanismes de protecció a què tenen dret”, ha afirmat la consellera.

L’Oficina de Denúncies Especialitzada en Violència de Gènere de València compta amb un accés directe i diferenciat des de l’exterior de la Ciutat de la Justícia i està composta per 29 professionals. D’aquests, 17 són membres de la Unitat Adscrita del Cos Nacional de Policia, amb el suport de sis equips psicosocials a què cal sumar l’assistència lletrada.

Gabriela Bravo ha alertat que, “en la lluita contra la violència de gènere, no hi ha temps de descans ni altres prioritats”. En aquesta línia, s’ha referit a les 6.299 denúncies per violència de gènere rebudes en l’últim trimestre de 2021 en els jutjats de Violència sobre la Dona de la Comunitat Valenciana. Aquestes xifres suposen un augment del 0,9 per cent respecte del mateix trimestre del 2020.