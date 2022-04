Denúncia per “alineació indeguda” de dues jugadores ucraïneses de rugbi refugiades a València

El 2 d’abril passat es va disputar el partit de les semifinals de Primera Territorial Femenina entre el Club de Rugbi de la Universitat Catòlica de València i el club Les Abelles, valedor per a classificar-se per disputar la fase d’ascens a Divisió d’Honor B.

No obstant això, no es tractava d’un partit més, ja que van debutar amb les abelleres Nataly Mazur, capitana de l’equip nacional ucraïnés, i Oksana Nykoriak, que també juga en la selecció i és la màxima anotadora. Les dues jugadores estan acollides per una família del club i s’han integrat entrenant amb l’equip femení de Les Abelles.

Fugint de la invasió russa d’Ucraïna, van arribar al club valencià fa un parell de setmanes. Les dues esportistes ucraïneses estan integrades amb la seua família valenciana, els Pérez Albert, que conviuen amb tres fills jugadors, dues d’elles formen part de l’equip femení. D’aquesta manera, s’ha facilitat molt la seua adaptació al club i a l’equip i, sobretot, s’han bolcat en el rugbi com a vàlvula d’escapament.

El matx va acabar 30 a 0 a favor de Les Abelles, que s’han classificat per jugar la final del campionat contra el Túria, mentre que el Club de Rugbi de la Universitat Catòlica jugarà pel tercer i quart lloc contra el Cuder de Múrcia.

No obstant això, malgrat que l’equip de la Universitat Catòlica té garantida la participació en la fase d’ascens, pel fet de tindre Les Abelles i el Túria equips en la categoria superior i no optar el Cuder pel fet de ser de Múrcia, ha denunciat davant la Federació de Rugbi de la Comunitat Valenciana una “alineació indeguda” per la participació de les jugadores refugiades.

El president de Les Abelles, Antonio Márquez, comenta que han recorregut contra la denúncia davant la federació i explica que la competició en aquesta categoria té “un objectiu més social d’integració i de promoció de l’esport que el de guanyar sí o sí, que òbviament és el que s’intenta en tots els partits”. “La filosofia és una altra, i més en aquest cas, per això vam decidir que aquestes xiques que fugen de l’horror de la guerra jugaren, malgrat que és cert que les normes diuen que les noves inscripcions s’han de fer abans que acabe la primera fase”, afig.

Márquez es mostra sorprés que la Universitat Catòlica, “reconeixent com de bolcada que està en tota l’ajuda als refugiats ucraïnesos, haja posat aquesta denúncia tenint en compte, a més, que esportivament no els suposa un perjudici greu, perquè jugaran igualment la fase d’ascens”.

A més, afirma que, “llevat que elles preferisquen no jugar, participaran en el pròxim partit, siga pel tercer i quart lloc si ens donen per perdut el matx de semifinals, o la final contra el Túria”.

En el seu recurs, Les Abelles sol·licita que “a la vista d’aquest escrit d’al·legacions i en aplicació del que es preveu en la Circular 6, l’organització del campionat (FRCV) es pronuncie sobre si l’estada a Espanya com a refugiades de guerra de les jugadores pot interpretar-se d’acord amb el que es preveu en aquesta Circular” i si es tracta d’una “situació o un problema extraordinari que sorgisca durant la celebració del campionat”, en el sentit del que es preveu en la Circular 2 de “poder interpretar i (...) prendre mesures amb caràcter urgent sobre qualsevol situació o problema extraordinari (... guerra ...) que sorgisca durant la celebració del campionat”.

En segon lloc demana que, en conseqüència, “d’acord amb el que es preveu en l’article 52.4 de la Llei 39/2015, es convalide l’actuació del CP Les Abelles i s’interprete que l’alineació de les jugadores Nataly Mazur (llicència núm. 1624298) i Oksana Nykoriak (llicència núm. 1624297) en el partit de 1a territorial femenina, entre Les Abelles i el CR Universitat Catòlica de València, no ha de ser considerada alineació indeguda, i que es procedisca a l’arxivament del procediment, sense sanció”.

Finalment, el club demana que “independentment que s’estime la sol·licitud anterior o no, s’autoritze la participació de les jugadores en el partit de primera territorial femenina del pròxim cap de setmana, siga en la final o en el partit pel tercer o quart lloc”.

El comité de disciplina de la Federació ha de decidir ara si accepta les al·legacions o si constata l'alineació indeguda i per tant dona per bestiar el partit al Club de Rugbi de la Universitat Catòlica. Sobre aquest tema, el president de la Federació, José Luis López, va comentar sobre aquest tema que malgrat que li sembla molt lloable la iniciativa de Les Abelles i fa costat a les jugadores refugiades, “si un club pel que siga reclama la Federació no té més remei que aplicar la normativa”.