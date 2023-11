Denuncien “risc greu per a la salut” d’un intern en el CIE de València de 68 anys amb VIH i malaltia de Chagas

G. L., un home de 68 anys i nacionalitat boliviana, roman tancat en el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors, a València, des de fa 24 dies amb un “risc greu per a la salut”, segons denuncien les ONG que exerceixen tasques d’acompanyament als interns. L’home, segons un informe mèdic d’un professional que col·labora amb la campanya ‘CIEs No, presenta “malalties infeccioses complexes” com la malaltia de Chagas crònica i el VIH, aquesta última diagnosticada el 2009. Aquest dimecres ha rebut la notificació d'expulsió, prevista per al pròxim 4 de desembre.

L’intern viu a Madrid, on té familiars regularitzats, i l’informe mèdic ha sigut remés al jutge de la capital que va ordenar l’expulsió (va ser internat a València per estar el CIE d’Aluche en obres). Paral·lelament, l’entitat ‘CIEs No’ pretén remetre l’informe al director del recinte de Sapadors i al Defensor del Poble.

Encara que els responsables del CIE deriven l’intern a un hospital de València, el metge especialista que controla el seu estat està adscrit a l’Hospital Ramón y Cajal de Madrid. “És una qüestió mèdica que necessita professionals molt especialitzats”, al·lega la campanya.

La coinfecció “pot incloure’s entre les complicacions oportunistes en pacients VIH”, diu l’informe mèdic. El facultatiu, especialitzat en medicina tropical, també indica que totes dues patologies “potencialment greus” requereixen controls analítics i altres proves complementàries “de manera freqüent”. A l’home se li va acabar la medicació per a la malaltia de Chagas “fa ja uns quants dies”.

Quan va ser detingut a Madrid, a conseqüència de la seua situació irregular, “ningú es va preocupar ni va veure oportú” que l’home “passara pel seu domicili a recollir una medicació tan especial i imprescindible per a la seua salut”, lamenta l’informe.

“Discontinuïtat” en el tractament

El metge s’ha posat en contacte amb el Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Ramón y Cajal, que tracta el pacient des del 2009, i considera que “la cosa més adequada seria la posada en llibertat” per a continuar amb els controls i el tractament.

L’ingrés en el CIE de València ha provocat, segons el facultatiu, una “discontinuïtat” en el tractament que podria implicar “conseqüències serioses”, atés que el fàrmac per a tractar la seua malaltia de Chagas té “problemes seriosos d’accés”.