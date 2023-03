Desigualtat en el món rural: les dones tenen menys terra i més dificultats per a finançar-la

Les dones que conformen el món rural reclamen un canvi en les polítiques públiques que facilite la seua participació en la presa de decisions i l’accés a la terra. Les dones pertanyents a col·lectius agraris consideren que estan desdibuixades en els plans d’acció, encasellades en aspectes en què no se senten representades i reclamen que la diversitat del medi rural es reflectisca en les mesures.

Aquestes són algunes de les conclusions de l’estudi ‘Participació política de les dones llauradores a l’Estat espanyol’, presentat en la comissió d’agricultura de les Corts Valencianes dilluns passat. La investigació, elaborada per la Confederació de Dones del Món Rural (Ceres), parteix d’una sèrie d’entrevistes fetes el 2020 i posa el focus en l’anàlisi de les maneres com les condicions desiguals en què exerceixen la seua faena permeten o dificulten la seua participació en els espais de decisió del sector agrari.

El 69% dels que participen en organitzacions agràries són homes, apunta l’estudi, que considera rellevant el paper de la família i de les cures com a barrera per a un accés igualitari. En la major part dels casos, les entrevistades aborden la importància de la família, en concret de les figures masculines –pares i marits–, per a accedir a la terra o comptar amb recursos. En aquest camp s’incorpora la fórmula de la titularitat compartida i es recorda que l’herència o el suport familiar és un dels principals mètodes d’accés a la terra. “Els que tenen els recursos són els homes de la família: pares, cosins, oncles... llavors, amb la titularitat compartida, es genera la possibilitat d’accedir a recursos, però alhora implica, com a contrapartida, una tutela; perquè aquesta persona després està pendent i, com a dona, no pots dur a terme els projectes que tu tens al cap, llevat que aquesta persona desaparega o et deixe una mica tranquil·la. A més, es generen deutes no escrits: jo et cedisc aquesta terra, però després, si cal cuidar l’àvia, et toca a tu”, afirma una enquestada.

A més, en el moment actual, l’agricultura familiar és una narrativa àmpliament estesa en l’àmbit institucional, indica l’estudi, que considera que “l’àmbit familiar forma part del marc patriarcal i urgeix la seua redefinició cap a unes formes de relació més igualitàries”. Moltes dones apunten les cures familiars, bé de menors o de persones dependents, com una limitació per a la participació pel temps que han de dedicar a aquesta tasca.

Les dones també troben més dificultats per a finançar els seus projectes, una qüestió que s’alimenta de diverses narratives. En molts casos les dones opten per models de producció a petita escala, cosa que al seu torn dificulta les possibilitats de finançament. Les enquestades afirmen que la seua escala i el seu model productiu són més menuts, mentre que les ajudes institucionals van dirigides a les grans produccions i als models altament tecnificats. A més, remarca l’informe, socialment el treball agrari és un sector considerat masculí, cosa que implica que “perquè una dona hi accedisca ha de transformar els imaginaris dominants, fet que suposa de partida una tensió important”. El text destaca la falta d’accés a canals de comercialització, perquè no es valoren els seus productes o l’absència de finançament públic si no s’ajusten a les ‘caselles’ proposades per l’Administració. “Com s’ha comprovat en l’anàlisi de la normativa, es prioritza joves, dones que tenen titularitat compartida i models a gran escala i altament «tecnificats», així que moltes d’elles queden excloses”, esmenta el text. Per això, reivindiquen que les dones llauradores, ramaderes, productores, agricultores, no són un tot homogeni i que cal superar la visió simplista que les redueix a una quota, a un títol, a un complement o un col·lectiu, posant-les sempre al nivell de segments socials uniformes.

De la mateixa manera, expressen la necessitat d’organitzar activitats de formació orientades de manera específica per a elles, però tenen dificultats per a accedir a recursos que financen aquestes accions. Moltes de les ajudes que es podrien utilitzar estan destinades a la gent jove o a les activitats mixtes, no específicament per a dones. En general, estimen que les ajudes de la PAC estan molt allunyades de la problemàtica i la realitat de les dones, que afavoreixen models molt masculinitzats i condiciona també possibles transformacions de model.

D’altra banda, l’informe destaca que, a més de la desigualtat sexual de partida, es desenvolupa una activitat poc valorada, en un context altament aïllat, “tant físicament com pel que fa a la seua prioritat dins de les polítiques públiques, hui centrades en els entorns urbans, i amb grans dificultats per a la comunicació o els desplaçaments”.