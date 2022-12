“Després de la pandèmia se’m va acabar la renda valenciana, vaig perdre la faena i ara visc a Casa Caritat de València”

“Vaig passar la pandèmia compartint pis amb una altra xica, però quan va acabar la pandèmia, se’m va acabar la renda valenciana, que són 660 euros i, malgrat poder renovar-la, em vaig centrar a trobar faena, que és el que he fet tota la vida. Per fi en vaig trobar com a cuidadora de dona major, estava interna amb ella, però es va caure malalteta i, com que van haver d’ingressar-la en una residència, vaig perdre la faena i vaig acabar venint a Casa Caritat, on ja visc dos mesos i estic molt contenta i agraïda pel tracte. La meua idea ara és buscar faena, m’hi estan ajudant, però amb la meua edat no és fàcil”.

Francisca Martínez té 60 anys i és una de les 63 persones allotjades en una de les residències de Casa Caritat de València, en concret la situada al passeig de la Petxina. I és que el context postpandèmic ha sigut demolidor. Segons les xifres de l’organització, l’any 2020 Casa Caritat va atendre 2.504 persones diferents, mentre que l’any 2021 aquest nombre va augmentar a 3.378, un 35% més, de les quals 1.198 són dones, que per primera vegada supera els homes, que en van ser 1.178. També cal destacar que 1 de cada 3 persones beneficiàries són menors.

Martínez té família, però no vol sentir-se com una càrrega per a ells: “M’han ajudat, vaig estar vivint a casa de la meua germana i de ma mare, però considere que he de buscar-me les garrofes, perquè ells tenen la seua família i arriba un moment que es donen discussions per la convivència, i al final pense que és millor anar-me’n, a més sempre he sigut molt independent. Per Nadal preferisc quedar-me ací, perquè si els veig em faré enyorança i em resultarà més difícil tornar”. Ella té clar que a l’any nou li demanaria “un contracte de treball”.

Hernán Pinto, de 57 anys, està des d’octubre de l’any passat en diversos recursos de Casa Caritat i des de fa quatre mesos està també en la residència del passeig de la Petxina: “Estic sis anys divorciat després de 30 anys de casat i tinc una filla de 19 anys. Vaig caure en una depressió i vaig perdre la faena com a transportista per ajustos de l’empresa. Abans d’entrar ací vaig estar un any vivint en el cotxe, al carrer, fins que la meua assistenta social va mitjançar perquè poguera entrar ací. Primer venia a menjar al menjador social i després vaig entrar a l’alberg, on ens tracten molt bé, és com una família. Ara cobre la renda valenciana, que són 660 euros i ajuda a pagar la hipoteca de la casa de la meua exdona i la meua filla”. El desig per a l’any nou de Pinto és el mateix que el de la seua companya Francisca, “salut i faena”.

A més de l’ajuda a les persones residents, el 2022, l’Associació ha incrementat en un 29% les persones beneficiàries dels lliuraments de carros d’aliments i articles d’higiene. Segons les dades de l’ONG, fins a l’octubre d’enguany han acudit a aquest servei un total de 2.471 persones diferents, 554 més que en el mateix període del 2021. Això ratifica l’augment de les necessitats bàsiques que afecta cada vegada més un nombre més gran de persones a València.

A aquest servei, se sumen el de menjador per a persones en situació de carrer, així com els menús de l’alumnat dels tres centres d’Educació Infantil que té l’Associació. En total, cada dia gràcies a Casa Caritat mengen més de 1.500 persones, una xifra que ha anat en augment en els últims mesos i les previsions apunten que aquestes dades continuaran creixent amb vista al final de l’any.

En aquesta línia, el president de Casa Caritat, Luis Miralles, ha alertat que “la situació d’inestabilitat econòmica que vivint, unida a l’augment del cost de la vida, genera un augment de la pobresa entre les famílies valencianes, que es tradueix en la seua impossibilitat per comprar productes tan bàsics com fruita, verdura, bolquers o ous. Per millorar aquesta situació, en la nostra ONG hem adaptat les nostres instal·lacions, programes i serveis per oferir més resposta i poder cobrir les necessitats bàsiques d’aquests col·lectius”.

Aquesta és la situació de Michelle Velázquez, de 28 anys i amb un fill de dos anys. Segons explica, acudeix per la cistella d’aliments per estalviar despeses de manutenció: “Visc en un pis amb el meu cunyat, la meua germana, la meua neboda, el meu fill i jo. Em vaig separar de la meua parella, soc víctima de violència de gènere. Vaig estar un any i mig amb ell fins que gràcies a l’associació Per Tu Dona em van ajudar a posar la denúncia. Per això me’n vaig anar a cals meus familiars. Vinc cada 15 dies i ens donen tota mena d’aliments i bolquers per als xiquets. Busque faena com a cuidadora”.

Rodrigo Arenas, de 42 anys, casat i amb un fill de 12 anys, també recorre al carro d’aliments de Casa Caritat: “Ma mare es va quedar viuda i vam vindre al maig des de Colòmbia a cuidar-la, perquè està malalta. La idea era solucionar uns temes i tornar-nos-en amb ella a Colòmbia. Per la malaltia va perdre la faena i li van donar la incapacitat permanent, però només cobra 520 euros, molt poc per a la hipoteca i les despeses i jo ja no tinc estalvis per a sostindre-ho tot i el problema és que, com que no tinc encara els papers, no puc trobar faena, malgrat que soc llicenciat en música i feia classes en la universitat; també he treballat en temes de disseny gràfic i gestió de qualitat”.

Campanya de NaviDAR

Davant aquesta situació, l’Associació Valenciana de Caritat ha llançat la campanya Temps de NaviDAR. Des de l’ONG volen recordar que Nadal és un temps per a celebrar, abraçar i trobar-se, però també per a fer costat als que més ho necessiten. Aquesta campanya és una crida a la solidaritat de la ciutadania valenciana perquè aprofite els temps de celebració per a pensar en les persones més necessitades, ajudant Casa Caritat a assolir els seus objectius diaris i donar a conéixer la seua activitat, en una època d’incertesa econòmica. De fet, la despesa mitjana diària de Casa Caritat el 2021 va ascendir a 13.000 euros.

L’Associació Valenciana de Caritat ha organitzat per a les persones usuàries dels centres de la Petxina i Benicalap diverses activitats com ara rebosteria de Nadal, campionats de jocs de taula, eixides a les sales de cinema o decoració nadalenca, amb l’objectiu de generar un ambient nadalenc i de celebració en unes dates tan especials.

A més, l’ONG ha preparat dos menús especials per a les persones usuàries del centre d’acolliment temporal de la Petxina i el multicentre social de Benicalap, així com per a les persones en situació de carrer que acudeixen al menjador social. Durant aquests dies, l’Associació prepara 320 d’aquests menús. Per fer-ho, Casa Caritat compta amb la col·laboració de la Lliga de Futbol Professional i Coca-Cola.

A més, en el lliurament de productes bàsics que du a terme l’ONG a les persones amb algun recurs residencial ha inclòs per a aquestes dates articles nadalencs com ara torrons o dolços típics.