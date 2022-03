Destrossada la falla que representava el cos nu d’una dona: “Un atac vandàlic i masclista”

‘Vita Nova’, el monument de la comissió fallera de Lepant-Guillem de Castro de València que representava una dona nua, ha començat el dijous destrossada.

L’obra, signada per l’artista valenciana Anna Ruiz Sospedra, representa el cos d’una dona asseguda i nua integralment. La comissió fallera sempre s’ha caracteritzat per uns monuments fallers conceptuals que escapen de la tònica habitual de les falles.

Els atacants han destrossat el ventre i la vagina de la ‘Vita Nova’, que ha començat el dia amb un forat dijous. Precisament, la comissió fallera celebra enguany el 150 aniversari (amb un any de retard per la suspensió de l’edició anterior a conseqüència de la crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19). Per fer-ho, el casal ha preparat una mostra fotogràfica, un llibre commemoratiu i una rèplica de la primera falla, del 1871.

Nombrosos veïns s’han solidaritzat amb la comissió fallera. L’edil Pere Fuset ha lamentat que “hi ha qui no respecta el cos d’una dona ni quan està en una falla”. “No ho suporten”, ha afegit.

L’artista Paula Bonet també ha mostrat el seu suport a la falla i a l’artista autora de l’obra, “Dones sexualitzades a través de la mirada masculina, sí. Dones retratant dones, no”, ha tuitat Bonet.

L’artista Anna Ruiz Sospedra (València, 1979), autora del monument atacat, té una llarga i premiada trajectòria en el disseny de falles. Ha sigut premiada amb nombrosos guardons en la categoria de Falles Innovadores i Experimentals en les comissions de Lepant-Guillem de Castro i en la de Mossén Sorell-Corona. El 2017, va ser l’encarregada, juntament amb Giovanni Nardín, de la falla municipal infantil.