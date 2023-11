Detectada una possible incompatibilitat de Rodríguez-Piñero com a consellera del Port de València huit anys després

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, va anunciar dimecres que el seu departament ha iniciat una investigació per a depurar possibles responsabilitats davant un pretés cobrament irregular de dietes de l’eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero en l’anterior consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València.

Segons va avançar dimecres El Mundo, l’Advocacia de la Generalitat considera en un informe, amb data 15 de novembre, que la condició de diputat del Parlament Europeu “és incompatible amb la de vocal del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València i amb la percepció de qualsevol remuneració pública que no provinga de la seua condició de diputat”.

Per tant, d’acord amb aquesta informació, la condició d’eurodiputada d’Inmaculada Rodríguez-Piñero seria incompatible amb el càrrec de vocal del Govern valencià en el Consell d’Administració del Port, una responsabilitat que va ocupar des del 2015, nomenada pel Consell de Ximo Puig, i fins al mes de setembre passat. Durant aquest període, va cobrar 40.000 euros bruts.

En resposta a l’informe de l’Advocacia de la Generalitat encarregat pel bipartit del PP i Vox, l’eurodiputada socialista, que no ha tingut accés al document, va afirmar que, davant la possible incompatibilitat d’haver compaginat el seu càrrec electe de membre del Parlament Europeu amb el càrrec de vocal del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València a proposta de la Generalitat Valenciana, lamenta “profundament aquesta situació absolutament desconeguda” per a ella i que contradiu el seu “comportament irreprotxable demostrat al llarg de quaranta anys de servei públic”.

Segons Rodríguez-Piñero, va acceptar el càrrec de vocal del consell d’administració del Port de València a proposta de la Generalitat, perquè sempre ha estat compromesa “amb el servei públic i a defensar els interessos de la Comunitat Valenciana”. L’eurodiputada va afegir: “Mai, cap de les administracions o els organismes implicats em va advertir una possible incompatibilitat”.

A més, Rodríguez-Piñero assenyala: “Sempre he actuat amb la màxima transparència davant la Generalitat, institució que va proposar el meu nomenament, davant l’APV i davant el Parlament Europeu, davant el qual vaig declarar immediatament i després de ser nomenada la meua condició de membre del consell del Port de València. Estic sorpresa i enormement disgustada per la situació que s’ha creat i desconec l’informe de l’Advocacia de la Generalitat a què es fa referència en les informacions publicades i que espere que se’m comunique fefaentment. En tot cas i, sens dubte, atendré qualsevol reclamació de devolució de quantitats que calga aplicar, en el cas que no s’hagueren ajustat a la normativa”.