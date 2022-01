Una de cada deu dones d'entre 18 i 35 anys va ser víctima de violència sexual en 2021

El 8,5% dels joves i les joves a Espanya afirma haver patit violència sexual en els últims 12 mesos. Durant el confinament per COVID-19 la prevalença va ser menor (1,9%), però les relacions sexuals amb penetració no desitjades van augmentar, i van afectar el 64,4% de les persones exposades a violència sexual durant aquest període. Així ho indica un estudi fet per investigadores del CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública (Ciberesp), dirigides per Belén Sanz-Barbero (ISCIII) i per Carmen Vives-Cases (Universitat d’Alacant).

Aquest és el primer treball fet a Espanya amb una mostra representativa de joves (18-35 anys) que analitza la victimització per violència sexual en dones i homes, recopila les dades a la fi del 2020, tenint en compte les característiques sociodemogràfiques, i l’orientació sexual "raó per la qual ha sigut possible avaluar l’impacte del confinament en la victimització per violència sexual i els seus factors associats", indica Sanz-Barbero.

La violència sexual és mesura amb la mateixa escala que utilitza la Macroenquesta de Violència contra la Dona. Aquesta escala inclou l’exposició una sèrie de comportaments que inclouen des de tocaments de caràcter sexual no desitjats, a l’intent de mantenir relacions sexuals sense desitjar-ho, o haver mantingut relacions sexuals amb penetració per por de les conseqüències o per la incapacitat de rebutjar-les, entre d’altres.

En l’estudi han participat 2.515 homes i dones entre 18 a 35 anys i el 8,5% de les persones entrevistades declaren haver estat exposat almenys a un comportament violència sexual l’últim any.

La prevalença de violència sexual durant els últims 12 mesos va ser més gran en les dones (10,5%) que en els homes (6,8%), si bé la major prevalença es va observar en dones bisexuals (17,5%) en homes homosexuals (14,2%) i en les dones nascudes a l’estranger (13,3%).

Durant el confinament per causa de la COVID-19, la prevalença de victimització per violència sexual va ser menor (1,9%), però les relacions sexuals amb penetració no desitjades van augmentar, i van afectar el 64,6% de les persones exposades a violència durant aquest període. Segons explica Carmen Vives, investigadora del Ciberesp a la Universitat d’Alacant, "les persones amb atracció homosexual o bisexual van ser més propenses a experimentar violència sexual en tots els períodes estudiats, és a dir, abans, durant i després del confinament".

Les investigadores consideren que la prevalença observada és "preocupant, i si bé les mesures de tancament com a mesura de contenció de la pandèmia van disminuir les agressions sexuals que van ocórrer fora de la convivència, l’exposició a relacions no desitjades va augmentar durant aquest període, sobretot en dones nascudes fora d’Espanya i en les persones no heterosexuals".

Aquest estudi del Ciberesp forma part d’un projecte més ampli sobre la violència sexual i l’ús de pornografia en joves a Espanya, per la qual cosa les investigadores reclamen «el desenvolupament d’estratègies més efectives per a la prevenció de la violència sexual en la població jove, que requereix considerar les desigualtats socials sobre la base del sexe, orientació sexual i país de naixement que es van observar en aquest estudi».