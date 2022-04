Dimiteix el portaveu del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, Manolo Mata, per a centrar-se en el seu despatx i el 'cas Assut'

Al síndic socialista en les Corts Valencianes, Manolo Mata, li queda menys d'una setmana en el seu lloc. Divendres que ve, el dia després del Ple, Mata deixarà l'escó que ha ocupat des de fa set anys com a portaveu dels socialistes valencians per a centrar-se en el despatx que comparteix amb la seua dona i, singularment, en la polèmica defensa penal del seu client, l'empresari Jaime Febrer en el marc del 'cas Assut'. El penalista abandona així la primera línia política després d'haver sigut designat per Ximo Puig per a un lloc clau com a portaveu parlamentari des de l'inici de l'era del Pacte del Botànic.

El polític socialista manté, això sí, la seua condició de vicesecretari en l'Executiva del PSPV-PSOE. La insòlita situació —portaveu parlamentari i advocat de la defensa d'un dels principals investigats en la macrocausa de corrupció investigada en el 'cas Assut'— era insostenible i la pressió aquesta setmana després de l'alçament del secret del sumari, tant mediàtica com de l'oposició, ha forçat l'eixida de Manolo Mata de la cambra autonòmica, en la qual ha sigut un puntal clau del PSPV-PSOE.

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, al qual Mata va comunicar aquest divendres la seua decisió irrevocable de tornar a lluir la toga com a ocupació laboral principal, perd així un pes pesant en el front parlamentari. La cambra autonòmica també perd un parlamentari amb una enorme capacitat de negociació i una oratòria llegendària.

Es compleix així el que va dir Mata en la seua explosiva compareixença en què va explicar la seua decisió d'acceptar la defensa penal de l'empresari Jaime Febrer, un dels principals investigats en el 'cas Assut'. “Si algun dia en la balança he de triar entre ser una cosa o una altra, segurament triaré ser advocat”, va dir el passat 30 de juny en una roda de premsa que va deixar perplexos a propis i estranys.

Amb una comissió d'investigació pendent en la cambra autonòmica sobre una macrocausa que afecta de ple el seu partit i el seu client, Mata s'havia col·locat en una situació inèdita i delicada.