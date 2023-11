La Diputació concedix els seus Premis de la Memòria a l'IES Escola Les Carolines de Picassent i el Clara Campoamor d'Alaquàs

a Diputació de València ha concedit els seus premis anuals del programa ‘La Memòria en l'Educació’ als IES Escola Les Carolines de Picassent i Clara Campoamor d'Alaquàs, per sengles treballs de recuperació de les experiències vitals dels avantpassats de l'alumnat. El reconeixement, ex aequo per als dos centres educatius, forma part del projecte ‘La Memòria a l'Escola’ de la delegació de Memòria Històrica que dirigix la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix.

La responsable provincial de Memòria Democràtica ha destacat que estos reconeixements “marquen el camí que volem recórrer en esta legislatura, introduint eixa visió pedagògica d'uns fets que mai degueren produir-se, com van ser la Guerra Civil i els anys de repressió posteriors, i que sobretot mai han de tornar a repetir-se”. Per este motiu, “és fonamental per a nosaltres que les noves generacions coneguen la història, amb els seus errors i, deixant a un costat el rancor, siguen conscients que l'única opció de futur és la convivència”, ha assenyalat Enguix.

La vicepresidenta primera de la Diputació ha transmés la seua enhorabona als centres premiats i a tot l'alumnat participant, i ha avançat que la delegació de Memòria Històrica “continuarà convocant este tipus de programes que reconeixen la iniciativa pedagògica del professorat; presenten referents de bones pràctiques; afavorixen la tolerància entre l'alumnat i fomenten la defensa dels principis democràtics; i permeten a la joventut conéixer una història que se'ns ha contat de manera incompleta”.

Els projectes guanyadors

El projecte ‘Cantar per a no oblidar’ ha sigut ideat pels departaments d'Humanitats i Arts de L’Escola Les Carolines de Picassent, i té com a objectiu treballar la memòria democràtica espanyola i valenciana a través dels records d'avantpassats del propi alumnat. Els joves participants van crear la seua pròpia maleta personal, amb objectes pertanyents als seus familiars, amb la qual van emprendre després un viatge íntim que tractava de vincular el passat i el present, amb veus diverses que posen nom i cognoms al sofriment i el dolor, però també a l'esperança i la valentia.

El resultat de la primera part del projecte es va transformar en una eina educativa transversal i duradora, posada al servei de tota la comunitat del centre Les Carolines de Picassent. El treball, reconegut amb un premi en metàl·lic de 14.000 euros per part de la Diputació, ha donat lloc a una base de dades a la qual han anomenat ‘Memorial de la Memòria’, i a un text teatral que servirà com a fil conductor d'una de les activitats artístiques consolidades en el centre, com és el musical.

Per part seua, ‘Fent Memòria amb les dones del Clara’ és una idea de l'IES Clara Campoamor d'Alaquàs que investiga el passat de les iaies, veïnes o amigues majors de l'alumnat per a relacionar-lo amb continguts acadèmics, especialment els referentes a la Guerra Civil, el franquisme i la Transició. Estes dones de diferents generacions contextualitzen, amb els seus testimoniatges, temes com l'educació, la vida quotidiana o la salut a través d'una perspectiva de gènere.

La iniciativa del Clara Campoamor, premiada amb 11.000 euros per part de la Diputació, es completa amb la col·laboració en altres projectes de l'àmbit de la memòria democràtica, cas de ‘La Memòria de l'Exili. D'Alaquàs a les platges d’Aregeles sud Mer’ de l'IES Faustí i Barberà, promovent un intercanvi amb l’Institut François Aragó de Perpignan, a França. A més, el Castell d'Alaquàs té previst exposar els treballs, que també poden exhibir-se de manera itinerant.