La Diputació d’Alacant preselecciona un exdiputat del PP per dirigir un ens cultural amb un sou de 58.000 euros

La Diputació d’Alacant, presidida pel popular Toni Pérez, ha preseleccionat l’exdiputat provincial del PP Juan Bautista Roselló Tent com a candidat a director cultural de l’Institut Alacantí Juan Gil-Albert. Es tracta d’un contracte laboral d’alta direcció amb una remuneració anual de fins a 58.000 euros en un organisme cultural d’activitat discreta en una institució provincial controlada pel PP.

En la llista provisional figura admés Juan Bautista Roselló, alcalde de Benissa entre el 1999 i el 2016 i diputat provincial durant tres legislatures, a més d’assessor de la corporació provincial. A pesar que el candidat no té experiència coneguda en matèria de gestió cultural, les bases de la convocatòria fan un lloc als “professionals del sector privat amb reconegut prestigi”. A més de la seua trajectòria política, el polític del PP va treballar en un despatx d’advocats.

En la llista d’admesos, també figuren Cristina Martínez Álvarez i Laia Vila Mercè, segons ha publicat dimarts el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. La Comissió de Valoració està presidida per María José Argudo Poyatos, directora de l’Àrea de Cultura i composta per Amparo Konninckk Frasquet, secretària del Gil-Albert, i per Jorge Agatángelo Soler Díaz, director tècnic del Museu de Belles Arts Gravina, com a vocal.

El contracte laboral d’alta direcció té una duració de quatre anys prorrogables de dos en dos fins a un màxim de quatre exercicis. La remuneració està composta per una retribució bàsica (26.100 euros) i variable (11.600 euros), a més d’un complement de 20.300 euros.

La Comissió de Valoració, segons les bases de la convocatòria, avalua la formació acadèmica, l’experiència relacionada amb les funcions del lloc directiu i la proposta de coordinació de la programació cultural de cada candidat. En una segona fase, es fa una entrevista per conéixer la proposta de cada candidat. No obstant això, l’informe de l’òrgan de valoració no té caràcter vinculant i serà la presidència de l’Institut (que deté el president de la Diputació d’Alacant) la que designe el guanyador del lloc.

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert s’ha erigit en una mena d’agència de col·locació del PP i, en menys mesura, de Ciutadans durant l’anterior mandat amb Julia Parra com a vicepresidenta. Fins a cinc càrrecs populars i taronges van ser contractats al capdavant de sotsdireccions de l’entitat, malgrat la seua falta d’experiència en matèria cultural. També compta amb periodistes que reben “indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats” de fins a 1.500 euros mensuals. En sis anys, l’institut va desemborsar un total d’1,4 milions d’euros per assistències a reunions de l’equip directiu.

El nou procés de selecció posarà fi a la trajectòria de Pilar Tébar com a directora cultural de l’organisme, que al seu torn va substituir el 2021 María Teresa Pérez Vázquez, que va dimitir després d’haver adjudicat un contracte menor a l’empresa del sotsdirector de Comunicació Audiovisual i Xarxes Socials llavors, José Vicente Castaño.