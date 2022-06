Un diputat provincial del PP a Alacant anomena “pallasso” el portaveu de Compromís per la seua intervenció sobre el Dia de l’Orgull LGTBI

El ple de la Diputació d’Alacant votava dimecres una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, un text que ha sigut confirmat per unanimitat de tots els grups. No obstant això, el debat d’aquesta iniciativa no ha estat exempt de polèmica. El controvertit diputat provincial del PP Alejandro Morant ha increpat reiteradament el portaveu de Compromís, Gerard Fullana, durant la seua intervenció en aquest punt, una actitud que fins i tot ha provocat que el president de la Diputació, el també popular i líder del PP valencià Carlos Mazón, li retraguera la seua conducta. Morant ha arribat a dedicar un “pallasso” a Fullana en acabar aquest la lectura d’una carta remesa per una persona del col·lectiu LGTBI.

El parlamentari provincial valencianista, durant la seua intervenció, s’ha mostrat molt crític amb el Partit Popular: “De què serveix que cada 28 de juny pinteu l’arc de Sant Martí pertot arreu, si després secundeu i promoveu l’arribada a les institucions de la política de la por i de l’odi [...] No servirà de res cap declaració si després es pacta amb el partit que afirma que ser homosexual és una malaltia que es pot curar amb una teràpia nociva i que tant de mal ha causat”.

“Per a què volem la bandera al balcó si no castiguem la política de l’home del bar que m’insulta per besar la meua parella? Per a no res”, va llegir Fullana en la carta, i es va queixar després que Morant no el deixava llegir el seu text amb interrupcions contínues, malgrat les reiterades crides a l’ordre de Mazón al seu diputat –des de Compromís apunten que un altre diputat del PP, Bernabé Cano, també interrompia el discurs de Fullana amb qualificatius com ara “pallasso” o “inútil”, encara que Mazón es dirigeix en tot moment a Morant, com es pot sentir en el vídeo–. “És una falta de respecte”, ha assegurat el portaveu valencianista, i ha instat posteriorment el PP que deixe de “donar veu a qui diu que els homosexuals són un lobby, i se’ls vincula a la pederàstia” i recordar el miler d’agressions homòfobes que es van produir el 2020.

Les polèmiques d’Alejandro Morant

Alejandro Morant, alcalde de Busot, ha protagonitzat unes quantes polèmiques en els últims anys, la primera el 2016 quan va criticar companys de partit per les ‘línies roges’ contra la corrupció imposades primerament per Alberto Fabra i posteriorment per Isabel Bonig arran de la mort de l’exalcaldessa de València Rita Barberá.

No obstant això, va ser el seu discurs xenòfob –va arribar a advocar per “deportacions massives d’immigrants”– les que li van valdre l’obertura d’un expedient informatiu per part del PP. Més recentment, va arribar a qüestionar les cartes amenaçadores amb bales que van arribar a alguns ministres l’any passat. Alejandro Morant continua en el càrrec com a alcalde i com a diputat provincial, malgrat l’expedient obert en el seu partit i del qual tant el PSPV com Compromís n’han exigit el cessament. La formació valencianista no descarta tornar a demanar la seua dimissió després d’aquesta nova polèmica.