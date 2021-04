Diputats valencians de Vox es van saltar el tancament perimetral per acudir a un acte electoral a Madrid

Els portaveus adjunts de Vox en les Corts Valencianes José María Llanos i Llanos Massó, així com la parlamentària Miriam Turiel, es van saltar el tancament perimetral decretat per la crisi sanitària de la COVID-19 per acudir a un acte electoral de la formació ultra en la plaça de bous de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

En el grup de WhatsApp intern del grup parlamentari, segons han confirmat fonts de Vox a aquest diari, van arribar instruccions de justificar el desplaçament per motius de faena, igual que en el grup de l’aplicació de missatgeria ràpida del grup municipal d’Alacant, tal com ha informat elDiario.es. L’excusa per a justificar el desplaçament, que incomplia el tancament perimetral era l’assistència unes preteses jornades de formació en la seu central del partit a Madrid.

Els edils alacantins desplaçats al míting, en què participaven la candidata del partit a les eleccions de la Comunitat de Madrid, Rocío Monasterio, i el líder de la formació, Santiago Abascal, han esborrat les fotos que van penjar en les seues xarxes socials per intentar dissimular l’incompliment del tancament perimetral. No així els parlamentaris autonòmics que van acudir a l’acte. “Posant el nostre granet d’arena a Madrid”, ha escrit en el seu compte de Facebook la portaveu adjunta de Vox en les Corts Valencianes Llanos Massó.

Segons el Reial decret de 26 d’octubre emés per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no es pot entrar o eixir de les àrees confinades “excepte per a desplaçaments justificats adequadament”, entre els quals no s’inclou l’assistència a actes electorals. Els representants valencians de Vox es van limitar a participar com a públic en la plaça de bous de San Sebastián de los Reyes.

El portaveu de la formació ultra a l’Ajuntament de València, José Gosálbez, també va assistir a l’acte a Madrid, encara que ha esborrat del seu compte en Twitter unes quantes fotos en què apareix posant amb altres càrrecs de Vox. En el míting també van participar el responsable d’Organització de Vox a Castelló, David Muñoz, i la seua dona, María Ángeles Escribano, administrativa del grup parlamentari en les Corts Valencianes.

Aarón Cano, regidor de Protecció Ciutadana i responsable de Seguretat en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha condemnat “el menyspreu i la falta de respecte a la ciutadania”, que està complint majoritàriament les normes sanitàries per a evitar la propagació de la pandèmia des de fa més d'un any.

“És el seu ADN, el menyspreu, així és com s'expressa la dreta”, ha afegit Cano, per a qui el comportament que ha mostrat Vox saltant-se el tancament perimetral per a acudir a un míting del seu líder "amb persones que porten mesos sense veure a familiars, a les persones que més volen, és absolutament lamentable i evidència com són i com governarien”, ha assenyalat el també el responsable de seguretat en la FEMP.