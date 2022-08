De discoteca a centre de dades de referència internacional: així és el projecte de 241 milions per a reconvertir l’edifici Docks de València

La Marina de València avança en el seu objectiu de convertir-se en un espai de referència en innovació i digitalització. Bona mostra n’és el projecte que s’ha posat en marxa i que suposaria donar un nou ús a l’edifici protegit dels Docks de València, tancat des del 2016 després d’uns quants anys funcionant com una discoteca.

El 27 de juliol passat, el president del Govern valencià va anunciar la implantació del centre de dades més gran de la Comunitat Valenciana amb una inversió de 241 milions. L’aprovació del projecte està tramitant-la l’Ajuntament de València pel fet d’estar el Consorci València 2007 en fase de liquidació i per a adjudicar l’edifici a la firma valenciana Nethits Telecom Group, promotora de l’actuació, s’ha convocat un concurs públic per si hi haguera una altra firma interessada a presentar un altre desenvolupament alternatiu.

Precisament, el Butlletí Oficial de la Província va publicar l’anunci divendres passat 19 d’agost, per la qual cosa les firmes interessades a concórrer al concurs tindran 30 dies hàbils per a presentar els seus projectes. Si no se’n presenta cap, s’adjudicarà l’espai per mitjà d’una concessió a Nethits.

El projecte, a què ha tingut accés elDiario.es, és d’una enorme envergadura i posicionaria la Comunitat Valenciana com a referència internacional en gestió de dades. Segons el document, l’objectiu és la construcció d’un centre de dades d’última generació en l’àrea metropolitana de València que permeta a l’ecosistema empresarial valencià convertir-se en una referència europea pel que fa a infraestructures transfrontereres de dades i telecomunicacions, i amb el qual s’agilite la transformació digital de la Comunitat Valenciana, per a disposar dins del termini i en la forma escaient de la infraestructura tecnològica necessària per a donar suport als requeriments exigents de telecomunicacions futurs“.

El projecte consistirà en la construcció “d’un centre de dades de 20.000 metres quadrats d’instal·lacions, accés a múltiples proveïdors de serveis núvol, Internet-Exchanges i serveis d’allotjament informàtic”.

Pel que fa a l’ocupació, “una vegada posat en marxa el projecte des del punt de vista operatiu, el personal que treballarà en l’edifici tindrà un perfil professional predominantment tecnològic”. En aquest sentit, “gran part de la plantilla haurà de tindre una formació universitària tècnica (UPV o Burjassot) o de formació professional tecnològica: programació, instal·lació, electrònica, etc.”. A causa de la falta apressant de professionals en els sectors tecnològics, “sembla lògic que gran part de la plantilla tinga un perfil júnior i que siguen acabats de graduar o fins i tot estiguen cursant les últimes assignatures”. Per tot això, “s’espera que aquests perfils tinguen una gran consciència d’un ús sostenible del transport”. En total es preveu la creació de 1.200 llocs de treball.

El pressupost total estimat és de 241milions d’euros, dels quals 64 milions són per a la construcció de la infraestructura inicial, 17 milions per a la gestió del projecte, 16 milions per a servidors de núvol propis, i els 144 milions restants en equipament de núvol finançat pels serveis contractats per clients.

L’execució d’aquestes inversions es divideix en dues fases: la construcció del centre de dades amb una inversió de 97 milions d’euros i la fase d’operació una vegada construït el data center amb una inversió addicional de 145 milions d’euros.

Quant als terminis, la previsió és que estiga executat al final del 2024 i fer l’engegada operativa el 2025. Alguns dels serveis que s’oferiran a l’ecosistema digital valencià seran l’allotjament de maquinari, oferint espais de bastidors, gàbies privades i gàbies compartides; els serveis remots intel·ligents; els serveis de disseny, construcció i implementació de solucions de programari; l’oferta d’espais d’oficina a la disposició dels clients d’allotjament de maquinari; el compromís amb el pacte de centres de dades climàticament neutres, que compromet la indústria europea de centres de dades i serveis en el núvol amb la sostenibilitat, i la prestació de serveis per mitjà de la contractació de personal qualificat, que es distribuirà en 3 torns de 8 hores, garantint-se així la continuïtat del servei.