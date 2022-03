‘Disseny made in coop’, la creativitat col·lectiva generada des de l’arquitectura fins a les arts gràfiques sota la fórmula cooperativa

Els premis bianuals que atorga la Confederació de Cooperatives Valencianes (Concoval) distingeixen enguany amb el guardó a la trajectòria cooperativa el col·lectiu de les cooperatives de disseny. Segons Concoval, és la primera vegada que s’atorguen aquests premis de manera col·lectiva des de la seua creació l’any 2005 sota el nom de l’històric Pepe Miquel, i es du a terme el reconeixement coincidint amb la Capitalitat Mundial del Disseny 2022 de la ciutat de València.

El jurat concedeix el premi a allò que anomena ‘Disseny made in coop’ com a reconeixement a la creativitat col·lectiva generada sota la fórmula cooperativa, i destaca d’aquesta manera un sector de les cooperatives que “estan ajudant a situar a la Comunitat Valenciana en el mapa del disseny espanyol i europeu: disseny gràfic, d’interiors, industrial o arquitectònic”.

D’altra banda també s’ha destacat que, dins del disseny, la innovació, la creativitat i la cultura “són espais de producció humana tradicionalment associats a la genialitat individual”. No obstant això, amb aquest guardó la intenció és “reconéixer i premiar la creativitat col·lectiva generada sota la fórmula cooperativa”.

Quant a les cooperatives concretes distingides, s’inclouen “des de les més veteranes fins un bon nombre de joves nascudes en l’última dècada”. Així doncs, en total s’han catalogat fins a 95 cooperatives entre les quals destaquen les d’arquitectura i interiorisme (18), disseny industrial i de producte (17), disseny gràfic (15), comunicació i publicitat (14), producció audiovisual (14) i arts gràfiques (11).

Caràcter plural dels projectes

Malgrat l’heterogeneïtat de projectes, molts són els punts en comú que recalquen des de les diferents cooperatives, especialment l’horitzontalitat i la democràcia interna, així com la intercooperació entre si que realimenta el seu treball i també el millor tracte de les persones, tant cap al client o el proveïdor, amb una relació més pròxima i interactiva, com també dels mateixos treballadors, a qui proporciona empoderament.

En el sector audiovisual, Dani Fabra, de Barret Films, destaca la col·laboració col·lectiva del procés creatiu, tant dels treballadors com dels clients i/o participants. Com a exemple posa la producció ‘Parir al segle XXI’, realitzada per a À Punt i TVE, i que ha rebut 15 premis internacionals. En destaca la qualitat del disseny “més enllà de l’estètica” i la cerca de la funcionalitat que facilite l’aportació de relats de les protagonistes.

En Crearqcio, cooperativa del sector de l’arquitectura, Julia Gomar assenyala la posada en comú de les sensibilitats i la construcció d’un llenguatge plural. Però, entre els principals factors que destaca, subratlla la sostenibilitat per a preservar el territori, un caràcter que assegura que li facilita l’estructura cooperativa mateixa: “És més coherent amb la nostra pràctica diària, i ens vincula a la nostra política social i solidària”.

En el disseny gràfic, Rosa Reig, de Joan Rojeski, assegura que “la cooperativa humanitza, perquè posa el benestar de les persones en el centre”. Indica que l’estructura facilita implementar valors com la igualtat o la inclusió, i que són un motor del canvi social amb tracte digne a clients i proveïdors a més dels mateixos treballadors. A més, Reig assenyala que les cooperatives comparteixen aquests valors, cosa que facilita i alimenta la cooperació i solidaritat mútua entre si.

Tots coincideixen també a destacar el paper d’aparador que ofereix la capitalitat mundial del disseny de València, una cita que posarà el talent valencià en el centre de l’escena internacional. Afigen que l’esdeveniment ha de col·laborar a la renovació estètica, però també del model empresarial de què volen fer bandera amb la concessió del premi com a punt de suport, un guardó que es lliurarà el dimarts 22 de març.