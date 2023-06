La dona del cap policial d’Alacant “assessor” de narcos era testaferro de la xarxa “com la infanta”: per a “guanyar diners”

La dona del que va ser cap de la Unitat de Droga i Crim Organitzat (Udyco, pel nom en castellà) d’Alacant durant una dècada, Francisco Javier Méndez Oliva, tenia el telèfon mòbil punxat per Assumptes Interns en el marc de l’operació Beautiful que investigava la vinculació del policia amb una trama de blanqueig d’una pretesa organització criminal dedicada al narcotràfic. La dona va revelar que figurava com a testaferro –com “la infanta” Cristina de Borbó– en un negoci dedicat presumptament al blanqueig de capitals per evitar que hi figurara el seu marit i per “intentar guanyar diners”.

La vesprada de la detenció del presumpte narcotraficant Juan Andrés Cabeza Pedrada, esdevinguda el 25 de setembre de 2019, Carolina Inés Mira va explicar per telèfon a una amiga el negoci de restauració i compravenda de vehicles Land Rover antics, pretesament utilitzat per Cabeza i Méndez per a blanquejar fons del narcotràfic, en què la dona figurava com a presumpta testaferro en prestar el seu nom com a “titular real”: “Javi és policia, ell no es pot dedicar a una segona activitat, he de ser jo, però jo realment”.

L’inspector en cap Méndez, segons l’ordre de processament dictada pel titular del Jutjat Central d’Instrucció número 4 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, feia un “paper fonamental” en la branca alacantina de la xarxa com a “referent o assessor personal encarregat de solucionar qualsevol tipus de problema legal o policial que poguera sorgir als diferents membres de l’organització criminal”.

L’anàlisi dels dos comptes corrents de l’inspector en cap i la seua dona acredita ingressos en efectiu, entre el 2012 i el 2019, de 81.645 euros. Assumptes Interns sospita, després de l’acarament de les extraccions d’efectiu i dels pagaments amb targeta, que el matrimoni tenia una “font d’ingrés aliena a les rendes declarades”.

Per part seua, el presumpte responsable de la xarxa a Alacant, Juan Andrés Cabeza Pedrada, va blanquejar 3,2 milions d’euros dels beneficis obtinguts del narcotràfic, entre altres mecanismes, a través de l’empresa en la localitat de Xàbia dedicada a la compravenda de vehicles de què era propietari en l’ombra mitjançant testaferros.

“Aniré com la infanta, si és que no sé res”

En una altra telefonada el mateix dia de la detenció de Cabeza, la processada comenta a la seua amiga: “És que, clar, ell és policia i... eixir barrejat amb aquest paio ara... I jo aniré com la infanta, si és que és veritat, si és que no sé res... Ell també està molt preocupat per mi, perquè com que m’hi va convéncer ell... Perquè jo sempre puc demostrar el que he fet, és a dir res. Jo no tinc ni una telefonada amb aquest home”.

La interlocutòria del jutge Calama explica la referència a l’expressió usada per la dona del policia: “Per a entendre la frase que Carolina Mira comenta a la seua amiga, hem de recordar la sentència de l’Audiència Provincial de Palma fruit de les múltiples referències a locucions com ara ‘no em consta, no ho recorde, no ho sé, ho desconec...’, amb què la infanta Cristina de Borbó va respondre a les preguntes de ses senyories”. La infanta, durant la seua declaració en el judici del cas Noós en què va ser absolta, va dir 511 vegades “no ho sé” o “no ho recorde”.

En la mateixa telefonada intervinguda per la Policia, la dona de l’inspector en cap afig: “És a dir, jo he posat el meu nom perquè em volia dedicar a això i he usat aquesta influència, doncs, per a intentar guanyar diners, però és que ni tan sols ho he venut, llavors... Si l’objectiu d’aquesta organització és blanquejar...”.

L’endemà passat, Carolina Mira manté una altra conversa telefònica en què assegura que “aquest xic”, en referència a Juan Andrés Cabeza, “ja havia sigut detingut alguna vegada i la reputació dubtosa ha sigut, però per temes de delinqüència econòmica (...) La gent amb qui s’ajunta ell, perquè és gent, jo sé que se li han ajuntat traficants i gent així, ho sé, perquè, com tenen tants diners, es compren cotxes bons”.

“No és una persona neta” però “l’acceptes com a amic”

La dona, segons la interlocutòria, deixa entreveure que “el negoci dels cotxes no ha sigut l’únic proposat” pel presumpte narcotraficant. “T’ofereix una cosa, després te n’ofereix una altra, després te n’ofereix una altra... I bé, nosaltres no ens dediquem a moltes coses, vull dir que això dels cotxes, doncs, ha sigut una opció... però potser també era massa ambiciosa, no ho sé”.

El 29 de setembre de 2019, quatre dies després de la detenció del presumpte narco, la dona ja sap que la Policia ha confiscat vehicles Land Rover dels quals figura com a titular. La dona de l’inspector en cap detalla a una altra amiga: “Si Javi va a sopar amb ell els dilluns, i... vull dir que, jo puc tindre un tracte cordial amb algú i a mi m’importa un rave com siga... I encara que tu sàpies que en el fons no és una persona neta, tu l’acceptes com a amic”.

Carolina Mira també insinua que la intenció del presumpte narco era obtindre algun tipus de protecció policial. En la mateixa conversa telefònica postil·la: “Perquè potser a l’altre li interessa tindre un amic inspector en cap, no? (...) Però potser diu, perquè si estic amb aquest si passa alguna cosa aquest potser m’avisa, no sé... Potser em veuen amb ell i jo ja tinc una mica l’esquena coberta, no sé... Perquè si tu et relaciones amb gent roïna i et veuen amb ell, dius... Ui, compte amb aquest, que aquest té amics dins de la policia”.

“Voluntat eminentment lucrativa”

La interlocutòria, que situa a la vora del banc dels acusats el policia, la seua dona i el seu cunyat pels presumptes delictes de blanqueig i organització criminal, assenyala que Carolina Mira era una mena de testaferro en el negoci de restauració dels vehicles per a encobrir la identitat dels “vertaders actors”, l’inspector en cap i el presumpte narcotraficant.

Així doncs, la dona de l’antic responsable de la Udyco a Alacant era “sabedora” de la intervenció de Juan Andrés Cabeza en l’empresa i la seua implicació en activitats delictives. “La seua participació instrumental en aquest negoci tenia una voluntat eminentment lucrativa”, conclou la resolució del jutge.