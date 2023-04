Dones de Sagunt tornen a reclamar poder ser confrares de la Setmana Santa i tallar amb 531 anys de discriminació

Per segon any consecutiu, dones de Sagunt es mobilitzen per a reclamar la igualtat de drets en les celebracions de la Setmana Santa i demanen poder formar part de la Confraria de la Puríssima Sang, l'única que existeix a la ciutat (a part del Port de Sagunt) i que compta amb més de 2.000 membres, tots ells homes.

Una concentració aquest dimarts de la Setmana Santa (l'únic dia sense acte oficial de la festivitat) davant l'Ermita de la Sang, epicentre de la festa saguntina, ha aconseguit reunir desenes de persones, homes i dones, que reclamen que no hi haja discriminació a l'hora de poder ingressar en la confraria i que siga una Setmana Santa inclusiva després de 531 anys d'història. Entre els presents han estat el mateix alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i altres ex alcaldes com Francesc Fernàndez i la també ex delegada del Govern, Gloria Calero.

Segons explica Blanca Ribelles, integrant de l'Assemblea de Dones per una Setmana Santa Inclusiva, l'any passat es van impulsar les accions reivindicatives i “pacífiques” per a aconseguir “justícia social i adaptar-se als temps”. En 2022 va prosperar una iniciativa que reclamava que els integrants de la confraria votaren la proposta que els estatuts permeteren ser confrares, en comptes de tots els “homes”, totes les “persones” catòliques –les batejades–, sense distinció entre homes i dones. No obstant això, la confraria, integrada només per homes, va tombar la proposta.

L'Assemblea assenyala: “Durant segles les dones saguntines han estat acompanyant als saguntins en la celebració de la Setmana Santa, s'han ocupat de la neteja, de les vestes, de la loteria i d'innombrables aspectes de la festa però les coses han canviat. Dones com nosaltres volem participar d'una altra forma en igualtat de condicions en una cosa tan nostra com la Setmana Santa”.

Destaca d'altra banda que aquesta reivindicació “afortunadament no és només cosa de dones, també hi ha molts homes”. “La confraria, com la societat, avança i s'adapta als temps i no es pot aferrar a la tradició com a excusa per a vetar-nos l'entrada”, afegeix. “Per això som ací, fent el que hem de fer i per això continuarem any rere any, concentrant-nos tots els dimarts sants a la porta de l'ermita fins que entre una dona en la confraria amb plens drets i obligacions”.

L'origen de la Confraria de la Puríssima Sang es remunta a l'any 1492, quan l'expulsió dels jueus decretada pels Reis Catòlics va buidar la jueria de la ciutat de Sagunt. Després d'això el rei Ferran II va concedir franquícies perquè la jueria poguera ser repoblada, tenint com a fundadors els gremis de teixidors i fabricants de draps de la ciutat de València que es van establir en aquesta barriada. Actualment la Setmana Santa Saguntina està declarada Festa d'Interés Turístic Nacional.