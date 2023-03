Dret a la desconnexió: estar pendent del mòbil fora de l’horari laboral és roí per a la salut

Estrés, ansietat, problemes de son, absentisme laboral i la síndrome burnout, que significa més aïna estar cremat que voler cremar coses. Són alguns dels problemes relacionats amb la falta de desconnexió digital, un dret laboral reconegut, però que no acaba de regular-se. Els estudis sobre condicions de treball més recents recullen que un 64% de les persones treballadores fan faena en les seues hores lliures i un 68% confirma que rep correus electrònics o telefonades fora del seu horari laboral.

L’informe Salud mental, desconexión digital y teletrabajo, elaborat pels professors de dret del treball de la Universitat de València Ana Belén Muñoz Ruiz, Ángela Martín Pozuelo i Adrián Todolí per al sindicat UGT, adverteix dels riscos de no regular correctament la desconnexió, un dret vinculat amb el dret a la intimitat, a la conciliació i a la salut. El professor Todolí, coordinador del treball, explica: “Anem cap a una societat en què les noves tecnologies imposen atenció permanent a través de la digitalització i el teletreball, cosa que genera la necessitat de regular per a evitar jornades interminables”.

L’estudi considera la desconnexió digital com a part integrant del deure de seguretat i salut de l’empresa i apunta que la normativa vigent del treball a distància reconeix el dret a la desconnexió digital, però no està bastant regulada i manca de sancions. La Unió Europea recull la desconnexió digital com un dret de les treballadores i els treballadors, una eina de protecció de la salut física i psicològica que garantisca el seu benestar, i ha sol·licitat la inclusió d’aquest dret en les estratègies de salut i seguretat en el treball. No obstant això, en el marc legislatiu, la desconnexió laboral està més vinculada a la protecció de dades i que a la prevenció de riscos laborals i fora del teletreball “no s’impedeix de manera clara i directa que l’empresa envie comunicacions a la persona”, adverteixen els professionals.

El treball coordinat per Todolí aborda el dret en un context d’“alta competitivitat en les plantilles” i apunta al sotmetiment tecnològic dels treballadors com un factor de risc per a la salut. “La no desconnexió provocada pels factors esmentats abans i el visionat continu de pantalles pot conduir a alteracions del son i altres trastorns derivats. A més, l’estat d’alerta contínua davant la recepció de qualsevol comunicació suposa una situació d’estrés anticipat que pot derivar en un estrés crònic”. En aquest sentit, els principals riscos que s’observen són l’estrés laboral, la síndrome burnout i la possibilitat de patir altres trastorns relacionats com ara malalties musculoesquelètiques i cardiovasculars, que s’han incrementat en els últims anys.

El document planteja una sèrie de mesures per a empreses, sindicats, treballadors i legisladors, en vista a aconseguir una política laboral més saludable. Per fer-ho, apunta la necessitat de definir una política de desconnexió digital adequada negociada amb les delegacions de prevenció, la formació dels treballadors per a desenvolupar la seua tasca en remot, l’existència d’una política empresarial de treball altern que permeta prestar serveis en la seu empresarial periòdicament per fomentar les relacions socials, el control de la càrrega de faena, la reducció del monitoratge excessiu, i el disseny d’eines de realimentació que permeten a les persones treballadores expressar la seua situació i a l’empresa fer un seguiment conjunt.

Pel que fa al teletreball, adverteix que és una fórmula que no eximeix del compliment de la jornada i els drets laborals i recomana als sindicats establir una nova figura que mitjance, especialitzada en aquestes situacions, com la figura del delegat de prevenció en matèria de salut mental i desconnexió laboral. Per a les empreses, recomana establir polítiques de promoció i retribució que es basen en la qualitat de la faena feta i no en la disponibilitat completa i apostar per un teletreball de qualitat amb dispositius electrònics adequats per a les persones treballadores i amb un suport tècnic que done cobertura en cas d’incidència.