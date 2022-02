Un dúplex, un habitatge o un BMW: recuperats 226.000 euros més del saqueig de la depuradora de València

La subhasta durant el mes de gener passat d’un altre lot de béns embargats als condemnats pel saqueig de 24 milions d’euros de la depuradora de Pinedo ha permés a l’Administració recuperar 226.706 euros més, que se sumen als 2,2 milions d’euros que s’havien obtingut anteriorment. D’aquesta manera, ja són quasi 2,5 milions els que s’han pogut tornar a les arques públiques.

Segons ha esbrinat elDiario.es, en l’última venda de béns es van obtindre 65.256 euros corresponents a un dúplex a Massarrojos; 7.023 euros per una plaça de garatge a Manises, 85.160 euros per la venda d’un habitatge a Manises; 10.401 euros corresponents a un BMW; i 13.193 euros recuperats d’un fons d’inversió. A aquestes xifres s’afigen diferents sumes que els condemnats van anar ingressant en el compte de la Sala, cosa que en total arriba als 226.706 euros esmentats.

D’aquesta quantitat, a l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar), dependent de la Generalitat Valenciana, li corresponen un 55% dels fons recuperats i a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi), un 45%. Ambdues van ser les entitats saquejades.

El cas Emarsa va destapar el saqueig de la depuradora de Pinedo per part dels càrrecs directius nomenats en el seu moment pel Partit Popular valencià. Una autèntica trama que va robar quasi 24 milions d’euros per mitjà de dues empreses públiques de què els màxims responsables de llavors compleixen llargues penes de presó confirmades pel Tribunal Suprem.

La sentència manté quasi íntegres les penes dels capitostos de la trama: 12 anys de presó per a Esteban Cuesta, l’exgerent de l’Empresa Metropolitana d’Aigües Residuals (Emarsa); 10 anys per a Enrique Crespo, expresident d’Emarsa i exvicepresident de la Diputació; i nou anys per a José Juan Morenilla, exgerent de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar).

En paral·lel a les sentències penals, els responsables del fenomenal robatori també han sigut condemnats a tornar un total de més de 20 milions d’euros, segons el Tribunal de Comptes.

Sobre aquest tema, la regidora de l’Ajuntament de València i presidenta de l’Emshi, Elisa Valía, ha recordat que “Emarsa és la trama de corrupció més gran del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, atés l’altíssim volum de diners públics robats. No pararem fins a aconseguir recuperar-los, perquè, a més, la intenció és invertir-los a millorar el servei que paguem tots i totes”.