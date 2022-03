El Govern publica la convocatòria de fons europeus que donarà cobertura a la planta de bateries de Volkswagen a Sagunt

El Govern publica la convocatòria de projectes tractors de vehicles elèctrics que donarà cobertura a la fàbrica de bateries de Volkswagen a la ciutat de Sagunt. El Boletín Oficial del Estado recull aquest divendres l'ordre del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme amb les bases reguladores de les ajudes al Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica en el sector del Vehicle Elèctric i Connectat (PERTE VEC), en el marc del pla de recuperació que canalitza els fons europeus.

L'ordre ministerial preveu ajudes i préstecs de fins a 3.000 milions d'euros entre tots dos per a finançar actuacions integrals de la cadena industrial del vehicle elèctric i connectat. En aquest marc, el grup Volkswagen projecta la seua fàbrica de bateries per a vehicles elèctrics en els terrenys habilitats pel Govern valencià en el polígon Parc Sagunt II. La multinacional alemanya es decanta per l'enclavament per les facilitats de l'Executiu autonòmic en impulsar el parc logístic i la seua connexió amb el Corredor Mediterrani i el Port, com va publicar elDiario.es.

L'Executiu autonòmic espera que la decisió dels alemanys tinga influència en Ford, que encara no ha decidit el futur a mitjà termini de la planta en la localitat valenciana d'Almussafes. La multinacional americana porta anys meditant si fabricar vehicles elèctrics en la planta valenciana i també ha mostrat el seu interés en els Perte de motors elèctrics.

La convocatòria d'ajudes publicada aquest divendres incorpora algunes correccions del pla presentat. Cada projecte tractor haurà de contemplar que el 30% del finançament beneficie a pimes, incloent la subcontractació en les clàusules. Seguint la línia marcada per Brussel·les, la convocatòria prima les aliances en projectes de transformació regionals i entre entitats que no formen part del mateix grup empresarial, a més de requerir que un dels components provinga de l'àmbit de la investigació o la innovació -com a proveïdor de coneixement.