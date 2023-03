Educació projecta una programació d’arts escèniques per a humanitzar els hospitals públics valencians

Cinema, teatre i altres expressions d’arts escèniques per a humanitzar els hospitals sobretot en el cas dels pacients de llarga estada. Aquest és el projecte en què treballa la Conselleria d’Educació que regeix Raquel Tamarit, tal com va explicar fa poc en un acte a la Casa de la Cultura de Dénia en què va explicar les polítiques més importants dutes a terme en el municipi i a la comarca de la Marina Alta i en què va assegurar que “els pacients dels hospitals privatitzats pel PP recuperaran la confiança en els seus centres hospitalaris”. Un d’aquests, el de Dénia, està en fase de reversió per tal com falta menys d’un any per a finalitzar la concessió que ara gestiona en solitari Marina Salud.

Tamarit va comentar que es tracta d’un dels projectes més il·lusionants de Compromís per al govern de progrés que es forme després dels pròxims comicis: “Un projecte que conjumina cultura i qualitat assistencial amb què pretenem portar programació cultural estable i permanent a tots els centres hospitalaris públics valencians” va dir Tamarit.

Així doncs, va detallar que des de la coalició treballen en un programa “en què el cinema, les arts escèniques, la música i la lectura entren als hospitals demostrant que la cultura és el millor acompanyament dels pacients i familiars que passen llargs períodes en els centres de salut”.

Tal com va destacar, aquesta proposta sorgeix de l’acte de la coalició fa dues setmanes en què Joan Baldoví, juntament amb la prestigiosa oncòloga Anna Lluch i altres participants, van posar de manifest la importància de la cultura i de la música en la recuperació dels pacients, “especialment dels més menuts”.

En l’acte, a què van assistir personalitats de Compromís com Rafa Carrió, candidat a l’alcaldia del municipi o Gerard Fullana, diputat provincial i candidat a les Corts Valencianes, es van posar de manifest inversions importants des de la cartera d’Educació.

Més de 100 milions d’euros d’inversió en infraestructures educatives a la Marina Alta, una aposta decidida per la Formació Professional amb el nou Centre Integrat d’FP Gent de Mar al port de Dénia o el nou conservatori en la capital de la comarca són alguns dels projectes més destacats.