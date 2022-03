Un elefant a l’habitació: la Comunitat Valenciana inicia el procés participatiu per a dissenyar el seu model de salut mental

"Hi havia un elefant a l’habitació i ningú en parlava: la salut mental”. L’1 de febrer passat, 9.000 ciutadans residents a la Comunitat Valenciana rebien en la seua bústia una carta de la Generalitat en què se’ls convidava a sumar-se a la redacció del Pla de Salut Mental. L’escrit, amb la rúbrica del president de la Generalitat, la consellera de Sanitat i el Comissionat de Presidència per a l’elaboració del pla, instava la població a participar de “una conversa sincera, com a societat, sobre una dimensió fonamental del nostre benestar”.

La invitació, a què van respondre amb el compromís 458 persones, buscava conformar un panell de 70 ciutadans que, després d’escoltar, meditar i deliberar, oferiren una resposta raonada a la pregunta “Com han d’abordar-se la salut mental, les drogodependències i les conductes addictives a la Comunitat Valenciana?”. La resposta començarà a escriure’s dissabte en la primera sessió de la convenció ciutadana, un procediment d’innovació democràtica que coordina el psiquiatre Rafael Tabarés, nomenat Comissionat de Presidència de la Generalitat per a la Salut Mental l’abril passat. El catedràtic de psiquiatria ha posat en marxa un pla de xoc per abordar l’emergència sanitària en la població infantojuvenil i, juntament amb un gabinet d’experts en diferents branques de la medicina i les ciències socials, impulsa el primer procés participatiu en salut mental a escala autonòmica.

Els 70 ciutadans, que han passat diversos filtres fins a obtindre la mostra representativa, iniciaran la primera de les quatre jornades de treball aquest dissabte en La Nau de la Universitat de València. Durant els caps de setmana successius de març es faran tres sessions més a Alacant i Castelló, abans de la clausura de la convenció en el mateix lloc.

En la primera convocatòria, els participants escoltaran persones expertes en processos democràtics com Ernesto Ganuza, investigador en el CSIC, familiars de persones malaltes i usuaris del sistema de salut mental, representants del món acadèmic i especialistes de l’àmbit de la sanitat, que van participar de la reforma psiquiàtrica en els anys huitanta. La idea és que qualsevol ciutadà, persona corrent, s’implique en la redacció d’un pla per al benestar col·lectiu, desestigmatitzant un col·lectiu tradicionalment empés als marges.

La pandèmia ha provocat que tot canvie amb relació a la salut mental, apuntava el catedràtic en una conferència recent: “Ens ha fet conscients que qualsevol persona pot ser susceptible d’adquirir la condició de persona depressiva, angoixada, addicta, bevedora, o tindre la intenció de llevar-se la vida”. Segons Tabarés, l’impacte de la crisi sanitària, que s’acumula a la climàtica i a la inestabilitat política, a un estat d’emergència permanent, ha colpejat la població de manera similar a la Guerra Civil, amb un desgast constant i un augment de les conductes autolítiques. Lluny del pessimisme, la proximitat a una situació dramàtica és una energia que es pretén aprofitar en els plans de reconstrucció econòmica, social i emocional.

Mostreig, selecció i participació

La convenció ciutadana es complementa amb altres formes de participació telemàtica durant el procés. Unes setmanes abans de l’enviament de les missives, l’executiu autonòmic va posar en marxa una enquesta per a saber les principals preocupacions ciutadanes relacionades amb la matèria, en què van participar 3.000 persones. Les prioritats assenyalades van ser la falta de personal i les llistes d’espera, l’augment de suïcidis, els trastorns alimentosos, les conductes addictives vinculades a la tecnologia i l’ansietat relacionada amb la faena.

La convenció compta amb la intervenció d’un comité de persones expertes en diverses àrees (filosofia, literatura, sociologia, història, educació, clínica) amb caràcter consultiu, a més d’un comité de seguiment format per representants dels grups polítics parlamentaris de la Comunitat Valenciana, associacions de persones amb malaltia mental, familiars, agents socials (sindicats i empresariat), col·legis professionals i associacions científiques afins a la psiquiatria, que vetlaran pel seguiment del resultat del procés.

Els 9.000 ciutadans van ser triats de manera aleatòria entre les persones registrades en el sistema valencià de salut. Després de rebre les inscripcions, es va dur a terme un segon sorteig per part del servei tècnic d’assegurament sanitari de la Conselleria de Sanitat, per poder seleccionar les 70 persones participants. En aquest sorteig també s’ha tingut en compte el sexe, amb una composició paritària, el nivell d’estudis i els trams d’edat i hi ha una representació proporcional per províncies.

La participació ha superat el 5%, un nivell de resposta per damunt de l’habitual en aquesta mena de processos, que figura en el 2,5%. La xifra, apunten en Presidència, indica que hi ha a la Comunitat Valenciana un interés potencial per abordar el tema de la salut mental, per la qual cosa la Generalitat ha habilitat un fòrum per a seguir les sessions. L’elefant a l’habitació s’ha convertit en visible i ha adquirit veu pròpia.