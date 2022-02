Elisa Valía, presidenta de l’Emshi: “Serà complicat recuperar tot el que s’ha robat en Emarsa, ja que el modus operandi era polvoritzar-ho en fastos”

La subhasta durant el mes de gener passat d’un nou lot de béns embargats als condemnats pel saqueig de 24 milions d’euros de la depuradora de Pinedo ha permés a l’Administració recuperar 226.706 euros més, que se sumen als 2,2 milions d’euros que s’havien obtingut anteriorment. D’aquesta manera, ja són quasi 2,5 milions els que s’han pogut tornar a les arques públiques.

L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar) i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi) van ser les empreses públiques saquejades. La presidenta d’aquesta última entitat i regidora del Cicle Integral de l’Aigua de València, Elisa Valía (PSPV), aborda amb elDiario.es el procés de recuperació de fons i les mesures adoptades per evitar futurs casos de corrupció, entre altres temes d’actualitat.

Queda alguna cosa de l’extinta empresa pública Emarsa en la gestió actual de la depuradora de Pinedo?

No, l’empresa Emarsa formava part de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar) i de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi). Es va liquidar l’empresa, es va resoldre tot el que s’havia de resoldre d’aquella estafa del PP, i ara el que estem fent tant des de la Generalitat com des de l’Emshi és posar tots els mitjans per a recuperar els diners.

Com va aquest procés de recuperació dels fons públics que es van robar?

Ja s’ha anat recuperant alguna cosa, però és un procés lent i la quantitat total a recuperar és de 24 milions d’euros, que són molts diners. Fins ara s’han pogut recuperar al voltant de 2,5 milions d’euros, sobretot per execucions d’embargaments, dels quals a l’Emshi li corresponen el 45% d’aquesta quantitat. Anem a poc a poc, però anem recuperant. Jo confie que siguem capaços de retornar a les arques públiques una gran part dels diners, encara que el modus operandi d’aquesta gent i al que es dedicaven era a amagar-lo i a polvoritzar-lo en els seus fastos i en els seus capritxos. El total serà complicat i a més l’experiència ens diu que en casos de corrupció mai s’han arribat a recuperar tots els diners, però com a Administració farem tot el possible per a aconseguir-ho.

Queda algun procediment judicial obert?

Els procediments judicials estan tots ja finalitzats amb sentències fermes i, per tant, ara el que està fent-se és intentar per tots els mitjans i amb totes les forces recuperar els diners que es va robar. Recordem que la d’Emarsa és la trama de corrupció en què més diners es van llevar de les arques públiques de tota la Comunitat Valenciana.

Hui dia seria possible un nou cas Emarsa des d’alguna altra de les entitats gestores de les depuradores o de l’aigua?

Jo crec que no, per diverses raons. En primer lloc, perquè hi ha mecanismes i organismes de fiscalització que tenen molts més mitjans personals i materials per a actuar en casos de corrupció abans d’arribar als nivells en què estàvem a la Comunitat Valenciana. Per exemple, el Síndic de Greuges, l’Agència Antifrau o el Consell de Transparència són organismes que s’han vist reforçats des que va entrar aquest Govern progressista l’any 2015 i que a més se’ls ha anat reforçant la seua capacitat, la seua funció i els seus mitjans per a fer la seua faena. En segon lloc, les obligacions de transparència que tenen ara mateix les administracions també permeten una fiscalització sense necessitat d’arribar a organismes externs. Nosaltres tenim l’obligació de publicar una sèrie d’informacions relatives a contractes o nomenaments que han sigut el nucli de la corrupció. Ara qualsevol persona pot identificar o detectar alguna conducta irregular. També hi ha un fet diferencial molt important que és la tolerància de la corrupció, crec que el nivell de tolerància ha baixat molt, ara no es toleren comportaments que abans fins un cert punt es donaven com a naturals. A la Comunitat Valenciana es va abusar tant que es van arribar a normalitzar alguns comportaments.

Què va fallar perquè es poguera cometre aquest saqueig?

Probablement va fallar tot, perquè no hi havia mecanismes de control ni de fiscalització. La gent que estava en aquell moment ocupant llocs de responsabilitat en Emarsa no era conscient o no va voler ser conscient del que passava.

Va fallar l’oposició?

No, precisament ací va fer un paper fonamental Ramón Marí, la persona del partit socialista que estava en el consell d’administració d’Emarsa i que, malgrat que era molt complicat obtindre informació, fins i tot sent conseller, va veure que alguna cosa no era correcta i va ser qui va començar a estirar el fil per a arribar a personar-se el partit socialista com a acusació particular en el cas. Personar-se en aquests procediments és costós en termes econòmics, però ací el partit socialista ho va fer bé i va assumir un cost alt, perquè no és el mateix denunciar-ho o tindre una actitud més passiva que ficar-s’hi de ple i personar-se i incórrer en una quantitat important en despeses d’advocats, cosa que per a un partit suposa una càrrega econòmica molt important. Jo recorde que no feia molt que m’havia afiliat en aquell moment i per a mi va ser un orgull veure que, malgrat al clima que hi havia de tolerància a la corrupció, vaig sentir molt d’orgull quan vaig veure que el meu partit s’hi personava, amb tot el que això implica.

Han adoptat alguna mesura addicional per a afavorir la transparència i evitar possibles casos?

Una cosa molt important que treballem amb l’Agència Antifrau és la protecció del denunciant. Un factor determinant a l’hora d’atrevir-se a denunciar quan qualsevol persona veu una cosa irregular és generar-li un entorn de confiança i de seguretat, perquè molta gent manifestava en el seu moment que tenia por de represàlies en el seu entorn professional i fins i tot personal si denunciava determinats comportaments i en aquest sentit hem avançat molt. De fet, l’Ajuntament de València, de la mà de l’Agència Antifrau, és el primer de la Comunitat Valenciana que ha habilitat una bústia externa i interna per a denunciants, garantint l’anonimat completament, que és una cosa complexa, perquè has de garantir aquest anonimat, però al mateix temps has de poder contactar amb la persona per si es necessita algun aclariment o informació addicional. Al final això es resumeix en el fet que, si un govern és decent, el que fa és afavorir la fiscalització, la transparència i la rendició de comptes. Quan un govern té coses a amagar, fa just el contrari, i ho hem vist fa poc en l’Assemblea de Madrid, en què el PP, Vox i Ciutadans han bloquejat la creació d’una agència autonòmica antifrau similar a la que tenim ací.

Com funciona aquesta bústia i quants escrits han rebut de possibles irregularitats?

De moment no tenim res. Vam signem el conveni amb l’Agència Antifrau al novembre del 2021 i la primera cosa que es va fer va ser col·laborar en uns àmbits molt concrets, com la creació d’aquesta bústia interna i externa. Això es va cristal·litzar al final de gener i la idea és en els primers tres mesos fer una valoració de com ha funcionat. Encara estem fent molts esforços perquè es conega, es tracta d’una bústia virtual habilitada en el web municipal.

Continuen pendents les indemnitzacions als veïns afectats per les molèsties de la depuradora de Pinedo després de guanyar el procés judicial, en quin punt està aquest assumpte i com afectarà les arques de l’Ajuntament de València?

La sentència no parla de quantitats, parla de l’obligació d’indemnitzar els afectats. Jo entenc que l’Ajuntament no té cap mena de responsabilitat en això, perquè recordem que el consistori va construir les dues primeres fases de la depuradora. L’obra que va ser objecte del procés judicial va ser Pinedo 3, la tercera fase, que mancava de llicència. Qui va executar Pinedo 3 va ser la Generalitat i entenem que hui dia és qui gestiona la depuradora i qui recapta el cànon de sanejament, per tant l’Ajuntament no ha d’indemnitzar.

La Conselleria d’Emergència Climàtica diu just el contrari, que ells han de fer front al projecte de millora per a eliminar les molèsties, però que l’Ajuntament ha d’encarregar-se de les indemnitzacions.

Ara s’havia citat les parts a iniciar un procés de mediació per determinar les indemnitzacions i com a Ajuntament la postura que defensem és la que he comentat anteriorment.

Quant a l’Emshi, quines actuacions més destacades estan executant per millorar el proveïment?

En l’Emshi tenim una eficiència hídrica del 97%, cosa que vol dir que tenim una xarxa molt robusta en què no es perd ni una gota d’aigua i ara estem treballant molt en l’àmbit de la seguretat. Volem generar una xarxa emmallada que ens permeta tindre molta versatilitat a l’hora de donar servei des de qualsevol de les plantes i sobretot garantir que en moments puntuals en què calga fer una reparació o actuar en una part concreta de la xarxa, nosaltres tinguem sempre un itinerari alternatiu amb què donar el subministrament sense que els veïns noten res. Ara ho fem, però per a nosaltres suposa un esforç enorme fer reparacions o inversions noves sobre una xarxa en què molts punts no tenen itinerari alternatiu. A més estem fent una obra hidràulica molt important en el nou llit del riu Túria, que és la més important des del Pla Sud, que consisteix a fer un bypass al llarg de tota la ciutat, perquè, quan qualsevol municipi necessite que li arribe l’aigua per un itinerari alternatiu, tinguem tota la xarxa emmallada i puguem oferir aigua a tots els municipis que formen part de l’Emshi, fins i tot des d’una sola planta i que l’aigua arribe a 1,6 milions de persones sense problemes.

S’han reunit amb l’associació de veïns de Benimaclet per tractar de buscar una solució a la polèmica del tall d’aigua al braç de l’Alegret de la séquia de Mestalla?

Jo em vaig reunir al novembre amb l’associació, els vaig explicar que no hi havia cap decisió presa i que estaven estudiant-se els detalls tècnics per a habilitar un itinerari addicional perquè els agricultors puguen tindre aigua de qualitat. L’objectiu continua sent el mateix. Em vaig comprometre a transmetre’ls quan estiguera tot definit quina seria la intervenció i mentrestant ells, en el seu legítim dret d’expressar-se, estan convocant una sèrie de trobades i concentracions en què estic obligada a dir que es diuen mentides. Aquestes concentracions es basen en mentides, perquè, per començar, l’Ajuntament no talla res ni intervé en cap braç.

Però la séquia de Mestalla si que ha reconegut que l’Ajuntament els va recomanar que tallaren el subministrament una vegada s’executara l’itinerari alternatiu.

No caldrà, en termes de control d’abocaments, que és el que ens mou a intervindre, és indiferent si passa o no passa aigua pel braç, és una qüestió de gestió. Si la séquia de Mestalla considera que ha de passar-hi aigua, n’hi passarà, i si no, no. És una qüestió també de comunitat de regants, les séquies no són de l’Ajuntament, aquestes no. Nosaltres podem proposar una intervenció que beneficia tothom i acordar-la amb el titular de les séquies, en aquest cas Mestalla, però nosaltres en la gestió no tenim competència. Que passe aigua per l’Alegret dependrà de la comunitat de regants, com en la resta de les séquies. Les séquies tenen una concessió de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que els concedeix un volum d’aigua a l’any i ells gestionen en cadascuna i en conjunt en el Tribunal de les Aigües gestionen l’aigua i quan va i per on va i l’Ajuntament no hi intervé, perquè no és competència municipal.

Quant a qüestions orgàniques del partit, com es veu el futur i sobretot la integració dels diferents corrents del partit?

Abordem aquests processos amb molta força i amb molta unitat. Tenim una candidata que és Sandra Gómez a qui hem secundat tots en el partit, no sols en la presentació de la candidatura com a secretària general de la ciutat, sinó en la recollida d’avals, i crec que això ens dona molta força per a abordar aquest període d’ací a les eleccions amb la unitat i la força necessària per a presentar un projecte fort a la ciutadania i que, a més de la gestió a l’Ajuntament en les nostres àrees, que ja és un bon aval, presentar-nos com un partit cohesionat que sap que ara mateix l’important és millorar la vida de la gent.

Creu que hi haurà alguna altra candidatura a l’alcaldia a més de la Sandra Gómez?

És un procés que s’obrirà amb la convocatòria de primàries i Sandra Gómez ja ha dit que s’hi presentarà, i si s’hi presenta algun altre company més, està en el seu dret, però crec que el més important per a nosaltres ara és estar forts i units i poder centrar-nos en la recuperació completa de la ciutat.

Llavors, no li consta que cap corrent dels anomenats ‘abalistes’ ni cap altre presentarà una candidatura alternativa.

En aquest moment no em consta, i jo crec que el procés d’elecció de la secretària general el que ens diu clarament és que hi ha un ambient d’unitat, i jo crec que és la línia en què hem de treballar.