Els abonats del Llevant UE afectats portaran les amenaces dels ultres a la Lliga davant la inacció del club

Una trentena d’abonats del Llevant van alertar el mes passat la direcció del club sobre l’assetjament creixent per part d’elements ultres infiltrats en la graderia d’animació de l’estadi Ciutat de València.

“Molts socis que pertanyien a la graderia Levante Fans han abandonat les seues files per la transformació política d’aquesta graderia, i pateixen assetjament continu per això, sense que el club faça res per controlar la situació”, denunciaven.

A la seua queixa es van adherir una penya i altres col·lectius de seguidors de l’equip granota. La direcció del club es va reunir el 12 de setembre passat amb aquests socis i es va mostrar disposada a tallar les coaccions. Els aficionats van aportar proves gràfiques de les relacions dels membres ultres de Levante Fans amb uns altres també d’extrema dreta de la Curva Nord del València CF. No es tracta d’un problema general de la graderia d’animació, sinó d’“un grup que intimida la resta, especialment els més joves, per a emportar-se’ls al seu terreny i modelar-los a la seua imatge”, van assenyalar. Els directius del Llevant UE van dir que desconeixien la situació i es van comprometre a prendre mesures.

No obstant això, els portaveus d’aquests socis afirmen que no han tornat a tindre notícies del club, motiu pel qual, elevaran un escrit a la Lliga: “A causa de la preocupació creixent dels socis que van contactant amb nosaltres, com que no es pot garantir una seguretat en la resolució d’aquest conflicte per part del club, tenim intenció d’agrupar socis i sòcies de clubs de l’Estat, que estiguen en la nostra mateixa situació, amb la intenció de comunicar-nos amb el màxim òrgan responsable, la Lliga Nacional de Futbol Professional”.

En aquesta línia, han assegurat que contactaran “amb la penya del València CF que va rebre amenaces i insults en un matx disputat en l’Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna, per solidaritzar-nos amb ells, ja que estem en la mateixa situació”.

Les mateixes fonts han afirmat que “la problemàtica que hi ha dins de la graderia Levante Fans ha sigut reconeguda per diversos integrants d’aquesta, i han indicat que el grup d’ultradreta que ells mateixos denominen Ultras Levante és conflictiu i sectari, que tenen problemes amb ells i no saben com resoldre’ls”.

A més, han lamentat que des d’aquella trobada el Llevant UE els “ignora”, malgrat seguir patint “intimidacions i agressions tant fora com dins del camp, tant físiques com verbals”. Per exemple, asseguren, després de denunciar públicament aquesta situació, “un dels signants va ser acorralat a la porta dels banys de l’estadi per més de 20 persones”.

Sobre l’origen del conflicte han explicat que “està creat pels integrants d’ultradreta d’aquesta graderia d’animació, perquè en el seu moment, quan es va crear, hi havia integrants tant d’esquerres com de dretes, però amb el pas del temps, els membres d’esquerres que integraven també aquesta graderia van ser expulsats de la mateixa a base d’amenaces, tant fora com dins de l’estadi, i no van tindre més remei que situar-se en un altre punt del camp”. De fet, han denunciat que “el club és sabedor que alguns signants de l’escrit pertanyents a la graderia Levante Fans han sigut també convidats a abandonar-la”.