Els activistes espiats per l’agent infiltrat: “És un policia que entra a ta casa sense una ordre, és una traïció”

“Entenc que en els huitanta la Policia s’infiltrara en els GRAPO o en ETA, però açò és un moviment veïnal”. Alan, nom suposat d’un activista del moviment veïnal de Benimaclet (València), va conéixer de prop l’agent de la Policia Nacional que es va infiltrar durant dos anys entre el ric teixit associatiu del barri. El talp, sota la identitat encoberta de Ramón Martínez Hernández, va entaular amistat amb nombrosos activistes que aquesta setmana, gràcies a una minuciosa investigació de La Directa, han descobert que es tractava d’un policia nacional en tasques d’informació.

“Era una persona supersimpàtica, molt amable i cordial, mai feia males cares i era treballadora. Per encaixar bé mai donava la nota i sempre estava predisposat a donar un colp de mà”, relata Alan. “Ara entenem per què”, postil·la en una conversa amb elDiario.es.

L’agent, durant la seua tasca al llarg de dos anys entre els col·lectius socials i veïnals, es declarava antifeixista i d’esquerres, però “políticament era molt discret”. “És fàcil que una persona amb aquest perfil se l’accepte”, aclareix Alan, que destaca que en aquesta mena de moviments, aliens a les subvencions públiques, sempre hi calen mans. “Tenia predisposició per a treballar, anar a les assemblees i passar les actes, això va facilitar la seua entrada en diferents espais”, afig.

El policia es va introduir en l’entitat veïnal Cuidem Benimaclet a partir de març del 2020 i, d’ací, va aconseguir incorporar-se a tres grups del Centre Social Okupat i Anarquista (CSOA) L’Horta. També va formar part del servei d’ordre d’una manifestació de l’1 de maig del 2021 convocada per col·lectius antifeixistes i fins i tot va participar en la marxa del 18 de febrer per a demanar l’alliberament del raper Pablo Hasél, que es va saldar amb dures càrregues policials. “No era la persona instigadora, sempre estava en un segon pla, no li interessava destacar, sinó estar ací per saber el que passava”, indica Alan.

Alba, nom fictici d’una altra activista del barri, coincideix que el jove a qui va conéixer en el CSOA L’Horta era “molt sociable”. “No donava moltes dades personals, però conversava de qualsevol tema”, afig.

Passat el temps, la relació d’amistat va anar a més. Tot en el context de les mobilitzacions del barri, sota el paraigua de l’entitat veïnal Cuidem Benimaclet, contra un projecte urbanístic impulsat per la constructora Metrovacesa. El talp policial era un “amic ideal”, recorda l’activista. “Era una persona molt afable i simpàtica, que t’escoltava i somreia tota l’estona, s’interessava per tu”, diu Alan.

Alba, per part seua, recorda l’infiltrat com un conegut que, passet a passet, es converteix en un amic pròxim. “Al principi et va sonant, després el veus en una assemblea i després en una altra i, a poc a poc, vas compartint espais de militància i forjant una amistat, quedes a prendre alguna cosa, t’intercanvies llibres i vas a exposicions o al cinema”, conta la jove, que se sent “enganyada” després de la revelació que el tal Ramón Martínez Hernández era un infiltrat.

No obstant això, tots els col·lectius pels quals va transitar l’infiltrat de la Policia Nacional fan les seues activitats de manera pública i donen compte dels seus quefers en les xarxes socials. “Al final, les tasques que fem no atempten contra ningú, som col·lectius oberts que treballem per als barris”, assenyala Alan.

El jove, després de saber la vertadera identitat del talp, sent “sorpresa, ràbia, incredulitat i enuig”. “És un policia que entra a ta casa sense una ordre judicial”, resumeix l’activista que, més enllà de la tasca estrictament professional de l’infiltrat, sent haver sigut víctima d’una “traïció”.

“Al final”, afirma Alan, “té la capacitat d’accedir a tota la teua vida personal, sap qui és la meua parella, qui és el meu gos, quins llibres llig, com és el meu sofà o on viuen els meus pares”. El talp, la matrícula del qual en el grau de Treball Social investiga la Universitat de València, tenia taula parada a casa de l’activista i va conéixer el seu cercle familiar i d’amistats més pròxim.

“Entenc que com a poli infiltrat intentes recaptar informació sobre moviments socials, però açò és informació personal, no sols de persones que participen, sinó també de la gent que els envolta, d’amics i de familiars que no estan en política”, conta Alan, que considera que accedir a espais tan íntims “excedeix la seua tasca”. Es tracta, segons l’activista, d’“aprofitar-se de persones a nivells que superen qualsevol sentit de la responsabilitat humana, ètica i moral”.

L’agent, per contra, “no parlava de la seua vida personal, tenia un perfil fins a un cert punt tímid”. Alan considera que ha sigut víctima d’una “traïció en el terreny humà, ja no és una cosa només en l’àmbit polític”. L’activista, a més de diverses fonts consultades per aquest diari, confirma que el talp no va mantindre relacions sexuals amb els espiats, a diferència del policia infiltrat en el moviment llibertari de Barcelona.

“Hi havia dones a qui es va acostar molt, no va mantindre una relació sexoafectiva amb elles, però sí afectiva”, relata. “De segur que hi ha hagut persones que li han contat coses personals i fotudes”, afirma l’activista. Alba lamenta haver compartit amb el policia infiltrat “confidències i coses que es conten a col·legues i amics”. “Ara mateix no sé si les converses que vam tindre eren perquè ell volia saber alguna cosa o no, no sé què és veritat i què és mentida”, diu l’activista.

Alan també es pregunta el motiu d’infiltrar-se en moviments veïnals l’activitat dels quals és pública i notòria. Benimaclet concentra des de fa dècades activistes de moviments socials molt diversos, des de llibertaris fins a independentistes, ecologistes o estudiantils, i ja compta amb diverses generacions de veïns compromesos que s’han establit en el barri i porten els seus fills al col·legi. Així doncs, activistes de totes les edats, predominantment joves, coincideixen en assemblees públiques d’entitats veïnals com Cuidem Benimaclet.

Papi Robles, portaveu de Compromís en les Corts Valencianes i veïna del barri, ha donat “fe en primera persona” de com s’organitza el moviment associatiu a Benimaclet: “És de tot, menys perillós, perquè hi haja un policia infiltrat”. “El que trobaran en barris com Benimaclet és gent organitzada de manera col·lectiva i constructiva”, ha dit Robles en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics de la cambra autonòmica.

“He estat compartint una voluntat de transformar les coses per a millor amb un infiltrat que està traint-me i que ha jugat amb les persones amb qui interactuava”, indica Alan. “Mai t’imagines que una cosa així puga passar i menys quant a militància de barri”, reconeix Alba. “No em considere una terrorista, creiem en uns ideals, però en cap moment vaig pensar que això per a l’Estat seria una cosa tan perillosa per a ficar una persona infiltrada en el meu cercle més pròxim”, postil·la l’activista.

Els espiats estudien denunciar el talp

Les entitats socials espiades han anunciat en una roda de premsa celebrada en la plaça de Benimaclet, en ple centre neuràlgic del barri, que estudien emprendre accions legals contra l’agent infiltrat per “vulneració de drets fonamentals”.

Dos portaveus han denunciat una “estratègia policial contra els moviments populars” que sobrepassa els “límits legals” contra entitats amb “una trajectòria pública i coneguda”. “Són espais oberts que fan barri i comunitat”, han dit.

L’advocada Maria Josep Martínez, d’Alerta Solidària, ha denunciat la infiltració com una “pràctica antidemocràtica”. “No hi ha cap empara legal per a aquesta infiltració”, ha afirmat la lletrada, que estudia la possibilitat que s’haja comés un presumpte delicte contra la inviolabilitat del domicili.

Per contra, la delegada del Govern a València, la socialista Pilar Bernabé, ha defensat que “la Policia Nacional i totes les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat actuen sempre en el marc de la legalitat vigent”. “Aquest és el seu marc i així ho avala la Constitució”, ha indicat en referència a la infiltració del policia.

“Va mantindre el seu paper fins al final”

Entre els activistes del barri, la troballa que un talp va conviure durant dos anys en els col·lectius socials de Benimaclet és el tema de conversa per excel·lència, atés l’impacte personal en una zona on tothom, en més o menys mesura, es coneix, encara que siga de vista. Una jove vinculada al moviment llibertari feia broma sobre les assemblees –no sempre entretingudes– que es va haver d’“engolir” l’agent de la Policia Nacional.

Un altre activista, més veterà, reflexionava sobre la facilitat d’infiltrar-se en assemblees obertes formades per gent jove en contraposició als moviments socials de fa dècades, més tancats i sense xarxes socials. En general, el veïnatge més compromés oscil·la entre la incredulitat i la indignació.

Les portaveus que han intervingut en la roda de premsa han assegurat que el moviment associatiu afronta la situació “procurant que no es trenquen les xarxes de confiança que s’han teixit en els col·lectius”.

Alan recorda l’última conversa que va mantindre amb l’agent infiltrat, quan el setembre del 2021 va anunciar que tornava a Barcelona. “Vam quedar en un bar de Benimaclet per prendre una birra de comiat, ho recorde perfectament i, a més, ho va fer amb una altra gent”. “Va mantindre el seu paper fins al final”, conclou l’activista espiat.