Els acusats del PP pels treballadors zombis del cas Taula denuncien un “judici polític” d’Anticorrupció

Última sessió del judici pels treballadors zombis del cas Taula, després de més de dos mesos de vista oral davant el tribunal de la secció segona de l’Audiència Provincial de València. En el torn d’última paraula, Alfonso Rus, expresident popular de la Diputació de València, ha denunciat que es tracta d’un pretés “judici polític” per part de la Fiscalia Anticorrupció i que, segons ha dit, “abans d’arribar ací ja tenien la sentència preparada”. “Ni n’era sabedor ni m’interessava”, ha dit en referència a la contractació d’empleats zombis en Imelsa, l’empresa pública de la institució provincial el gerent de la qual era Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners i també acusat. “Ningú ha dit res de mi, no sé què faig ací durant tres mesos”, ha conclòs Rus.

Marcos Benavent ha demanat “perdó” pel “mal” que, ha dit, va fer durant la seua etapa de col·laboració amb la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i amb la Fiscalia Anticorrupció, “amb l’afany de perjudicar el màxim nombre de persones”, especialment Rus, el seu ex-cap de gabinet Emilio Llopis i Máximo Caturla, ex-conseller delegat de l’empresa pública dedicada a la construcció de col·legis, i el PP. “En aquesta causa ja hi ha hagut diversos suïcidis, morts, ruïnes personals, trastorns mentals i situacions de depressió”, ha lamentat el ionqui dels diners.

Benavent ha tornat a atacar el seu exsogre, l’empresari Mariano López, per haver lliurat els àudios que va gravar clandestinament a la trama (deu hores d’enregistraments que van permetre a l’UCO estirar el fil) i per filtrar-los “a diversos mitjans de comunicació i a polítics”, segons ha afirmat. El disc dur que emmagatzemava els fitxers comprometedors es va quedar en un habitatge de la seua exdona, però l’acusat no va poder recuperar-lo a causa del “moment tibant” que va viure pel seu divorci.

“La casa estava envoltada de tota mena d’alarmes perimetrals, vaig reclamar moltes vegades, però se’m va negar”, ha relatat“. Marcos Benavent ha lamentat que la família de la seua exdona airejara tota la seua ”intimitat i assumptes privats i personals“, en referència a la declaració de Mariano López en el judici com a testimoni, en què va reconéixer que va entregar els àudios per venjança.

En la línia de la seua nova estratègia de defensa, el ionqui dels diners ha assegurat que va patir indefensió i es va aferrar a les promeses de la Fiscalia de “no entrar a la presó”. Benavent ha relatat interrogatoris per part de la Guàrdia Civil de “moltes hores” en què “no sabia què afirmava”.

També ha acusat la denunciant del cas Taula, l’actual consellera de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez Garijo, d’“obtindre rèdit personal i polític” amb els enregistraments, “com va ocórrer així el 2015”, ha especificat en al·lusió a la derrota del PP en les eleccions autonòmiques. El ionqui dels diners ha arremés contra la cadena de custòdia dels àudios, de la qual ha dit que “no és que estiga trencada, és que està destrossada”.

L’acusat s’ha preguntat si la Fiscalia Anticorrupció va filtrar els enregistraments “als seus amics periodistes”. “Això és revelació de secrets de manual”, ha postil·lat. Marcos Benavent, que ja va ser condemnat a quasi huit anys de presó en el judici de la peça separada J del cas Taula, ha denunciat una pretesa “violència judicial”. Després de citar Sartre, Montesquieu i Maquiavel, el ionqui dels diners ha conclòs que “aquest sistema judicial no és sostenible” i ha afegit: “No els desitge ni a vostés ni a cap familiar una situació semblant”.

Emilio Llopis, ex-cap de gabinet d’Alfonso Rus, s’ha escudat en el fet que no tenia “capacitat executiva” per a contractar en Imelsa i ha assegurat que durant el mandat popular es van reduir un 30% els assessors mentre que actualment, amb la Diputació de València governada pel PSPV-PSOE i per Compromís, han augmentat.

María Escrihuela, ex-directora de personal d’Imelsa, ha defensat que no tenia “ni competències ni facultats per a canviar res del que s’estableix” en l’empresa pública, a més dels complements per productivitat que va percebre. “La meua responsabilitat en Imelsa era la transformació cultural de l’empresa, vaig trobar una empresa en què la gent volia ser funcionària sense aprovar l’oposició”, ha relatat.

De zombis a “empestats”

L’empresari José Adolfo Vedri ha lamentat la contractació de dos dels seus treballadors en Imelsa a manera de condonació d’un deute amb la seua mercantil. “Si haguérem sabut que era malversació, no ho hauria acceptat”, ha dit Vedri, que ha arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció. El conegut empresari del sector de la comunicació ha lamentat que els acusats del cas Taula s’han convertit en “empestats” per al sistema financer a l’hora de sol·licitar crèdits. “Estem ja set anys patint”, ha afegit.

L’última sessió del judici també ha inclòs l’exposició de l’informe de conclusions de dues de les defenses. D’una banda, la lletrada del socialista Rafael Rubio, exconseller d’Imelsa també investigat en el cas Assut, ha demanat la nul·litat dels enregistraments del ionqui dels diners i ha assegurat que la tasca de les dues assessores contractades no deixa “rastre”. “Un assessor no fa res que conste per escrit”, ha dit l’advocada, que també ha sostingut que Rubio no utilitzava el correu electrònic. “La realitat dels serveis prestats ha quedat acreditada”, ha conclòs.

La defensa de Clara Sáez, periodista contractada en l’empresa pública Ciegsa a pesar que prestava els seus serveis en el gabinet de la Conselleria d’Educació, ha argumentat que l’acusada no necessitava “que ningú la col·loque”, ja que treballava des del 1998 per a l’Administració pública. El lletrat de la periodista també ha al·legat que Sáez “ni pertany ni està afiliada al PP”.

La cúpula del PP de la Diputació de València durant el mandat d’Alfonso Rus arrossega en aquest judici el fardell de les declaracions dels acusats que han pactat amb Anticorrupció. Així doncs, un dels treballadors zombis va reconéixer que, malgrat estar contractat en Ciegsa, treballava “en la seu del PP de València”. Un altre dels acusats va confessar que va estar contractat en Imelsa, però que exercia tasques de manteniment en la seu del PSPV-PSOE.

A més, la interventora de l’Estat designada pel jutge instructor per a analitzar els contractes pretesament fraudulents va concloure durant la seua declaració com a perita que “no es van complir els principis d’accés a l’ocupació pública”.

A l’espera del tercer judici del cas Taula

Es tracta del segon judici pel cas Taula. L’abril arranca el tercer judici pel pretés tripijoc del centre d’atenció telefònica de la Diputació de València, en què s’asseuran en el banc dels acusats Alfonso Rus, Marcos Benavent i el seu exsogre, Mariano López, adjudicatari del contracte.

A l’eixida de la Ciutat de la Justícia, Rus ha assegurat que no té “res a veure” amb l’adjudicació. “Si algú ha guanyat diners és Mariano, el que feia el babau”, ha dit en referència a l’exsogre del ionqui dels diners que va entregar els àudios a la Fiscalia Anticorrupció.