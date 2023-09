Els agressors ultres del 9 d’Octubre negocien amb la Fiscalia un pacte de conformitat que evitaria el judici

La Fiscalia negocia un possible pacte de conformitat amb els 28 acusats de les agressions del 9 d’Octubre del 2017 que evitaria la vista oral, prevista per al pròxim dilluns davant la secció primera de l’Audiència Provincial de València. En el banc dels acusats s’asseuen 28 ultradretans que van protagonitzar les salvatges agressions contra manifestants d’esquerres durant la tradicional manifestació de la vesprada del 9 d’Octubre. La negociació, segons fonts consultades per elDiario.es, està “bastant madura” i implicaria que no se celebrara el judici.

L’acusació particular, que exerceix la Comissió 9 d’Octubre (la plataforma de partits, sindicats i associacions culturals que organitza cada any la marxa atacada) i representa les víctimes de les agressions, demanava inicialment entre cinc i 11 anys de presó per als 28 “violents extremistes” d’extrema dreta. A més, també figura com a acusació popular el Moviment contra la Intolerància.

La vista assenyalada per a dilluns que ve, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), està convocada “exclusivament” per a una possible conformitat entre les parts. En cas d’arribar-se finalment al pacte, només se celebraria una breu sessió per posar negre sobre blanc els termes de les condemnes. Si no s’arriba a una conformitat, el judici s’assenyalaria per a altres dates. En tot cas, el TSJ-CV ha reservat una de les dues sales amb què compta la Ciutat de la Justícia de València per a judicis amb un gran volum d’acusats.

Les defenses, que exerceixen alguns dels advocats més coneguts de l’extrema dreta valenciana, van iniciar els contactes per a un possible pacte i la negociació s’ha reactivat aquesta setmana amb vista a l’inici del judici.

El jutge instructor de la causa va encarregar a la Brigada d’Informació de la Policia Nacional l’anàlisi de fins a 1.200 vídeos i fotografies d’aquella jornada. No obstant això, l’ordre de processament dels 28 acusats reconeix que altres agressors, partícips de fets penalment rellevants, “no han pogut ser portats al procés com a investigats”.

Els ultres van atacar, a plena llum del dia i retratats per càmeres de televisió, els assistents a la tradicional marxa d’esquerres convocada la vesprada del 9 d’Octubre. Tant manifestants com periodistes van patir les brutals agressions.

Els 28 acusats s’enfronten als presumptes delictes de desordres públics, amenaces, danys, coaccions, lesions, odi i integració en grup criminal.