Els agricultors demanen que el torró valencià porte ametla valenciana

Els més previsors i els més llépols poden començar a trobar en els supermercats durant el mes d’octubre els primers productes típics de Nadal. Entre aquests, indubtablement estan els torrons valencians, és a dir, els que tenen la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) de Xixona i d’Alacant. Però això no suposarà que el producte estiga elaborat al 100% amb ingredients valencians.

Això és del que es queixen els agricultors valencians, que lamenten que els productors de torró utilitzen productes forans, i entre aquests un de fonamental com és l’ametla. El problema assenyalat per la Unió Llauradora i Ramadera és el preu, i adverteixen que aquests són “ruïnosos” per al productor valencià, que no podrà competir contra grans productors com l’ametla de Califòrnia o d’altres llocs d’Espanya i Portugal on hi ha plantacions de regadiu, molt més productives que les tradicionals, que sempre han sigut de secà.

Davant aquesta situació la Unió ha demanat a la Conselleria d’Agricultura i a la Presidència de la Generalitat que treballen perquè els fabricants de torró emparats en les IGP Xixona i Torró d’Alacant utilitzen ametles produïdes a la Comunitat Valenciana. I és que adverteixen que la IGP modificarà el seu plec de condicions per a utilitzar ametles de qualsevol part del món, amb l’empara en principi de la Conselleria d’Agricultura.

La Unió demana que s’excloga el Consell Regulador de les IGP Xixona i Torró d’Alacant de la possibilitat d’accedir a qualsevol ajuda o subvenció finançada amb línies pressupostàries (pròpies, alienes o cofinançades) de la Conselleria d’Agricultura, “mentre no usen de manera fefaent ametla produïda a la Comunitat Valenciana”. “No s’entendria que reba ajudes o subvencions públiques d’Agricultura una entitat que no usa prioritàriament productes agraris de la Comunitat Valenciana”, assenyala l’organització. També reclama que s’afavorisca i s’incentive econòmicament els torroners que certifiquen l’origen de l’ametla de la Comunitat Valenciana en l’elaboració dels torrons, estiguen emparats o no per la IGP Xixona i Torró d’Alacant.

Aquesta bateria de propostes, que ha fet arribar tant al president de la Generalitat, Carlos Mazón com al conseller d’Agricultura, José Luis Aguirre, arriba després de la desestimació per part de Conselleria d’Agricultura del recurs de reposició interposat dins del termini i en la forma escaient per la Unió Llauradora davant la modificació dels plecs de condicions i documents únics de les IGP Xixona i Torró d’Alacant. En aquest recurs, la Unió manifestava la seua disconformitat davant la desaparició en el text sotmés a modificació de l’origen de les matèries primeres, ametla fonamentalment, utilitzades en la fabricació dels torrons acollits a la IGP, perquè “dona via lliure als fabricants de torró, emparats en la IGP, per a utilitzar sense cap mena de restriccions ametles produïdes en qualsevol part del món”.

Expliquen des del col·lectiu agrari que la conselleria argumenta per a rebutjar el recurs de la Unió que el lloc de procedència de les ametles no té rellevància en l’obtenció del producte de les IGP Torró de Xixona i Alacant ni molt menys afecta la qualitat d’aquest, mentre que per a la Unió, “l’origen de la matèria primera sí que pot afectar la qualitat i la diferenciació del producte, sobretot quant a la varietat d’ametla usada”.

Segons el parer de la Unió “la Generalitat no pot quedar com una simple tramitadora de la petició de modificació del plec de condicions de la IGP i la seua funció ha de ser aconseguir que, en la fabricació del torró, i més amb una IGP que fa referència a una zona geogràfica valenciana, es done preferència a l’ús de les ametles produïdes a la Comunitat Valenciana”.

Consideren que la decisió de la Conselleria d’Agricultura de facilitar l’aprovació de la modificació proposada pel Consell Regulador sense cap oposició i cap intent de fer reconsiderar la postura d’aquest que es beneficia d’un origen d’ací com a argument de venda, “és il·lògica i perjudica, sens dubte, les persones productores d’ametla del nostre territori”.

Perjudici a una varietat autòctona

D’altra banda, els agricultors adverteixen que els preus que perceben aquesta campanya els productors d’ametla de la Comunitat Valenciana són ruïnosos davant la falta de demanda, “fonamentalment els de la varietat autòctona marcona”.

La marcona és el tipus d’ametla més cultivat a la Comunitat Valenciana, especialment a Alacant. Es caracteritza per la seua gran mida, la textura rugosa i la forma arredonida i plana. És considerada una joia de la gastronomia alacantina i valorada com una de les millors varietats del món gràcies a la seua qualitat. Per la seua lleugera humitat i el seu sabor dolç, s’empra en l’elaboració de dolços artesans i torrons.

L’ametla marcona és, doncs, la varietat més estimada en el mercat, però enguany veurà minvada també la seua producció a causa de la falta de pluges, ja que la majoria d’aquests ametlers estan en secà. Per contra, pràcticament tota l’ametla comuna, que inclou la resta de les varietats, es cultiva en regadiu, cosa que ha afavorit una collita relativament abundant, malgrat la sequera.

“Patim preus cada vegada més baixos, mentre suportem la competència deslleial d’ametla importada de tercers països, i ni des d’instàncies oficials ni des d’organismes que pretesament vetlen per la qualitat del nostre producte es fa res per evitar-ho, sinó tot el contrari. Els industrials torroners s’aprofiten d’una marca d’ací per a posar ametla de fora de la Comunitat Valenciana”, indica la Unió.