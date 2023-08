Els agricultors preveuen una altra campanya “ruïnosa” de l’oli amb una collita també per davall del 50% de la mitjana

Una campanya “ruïnosa”, amb una collita un 53% per davall de la mitjana de les últimes 10 campanyes. Aquesta és la previsió de la Unió Llauradora, que calcula en poc més de 52.000 tones d’olives, més que la campanya passada, però que va ser “una de les pitjors de la història que es recorda”.

Expliquen des del col·lectiu agrari que “la campanya 2023 no es pot entendre sense fer referència a la campanya passada (2022), en què només amb 8.270 tones d’oli va suposar una baixada de més del 64% en relació amb la mitjana dels últims anys”. En resum, la campanya passada es va caracteritzar per una producció quasi testimonial en la major part de les comarques productores valencianes, encara que desigual segons les zones.

La Unió indica que amb aquests antecedents s’esperava per a aquesta campanya un increment important de la producció, però les condicions meteorològiques adverses han provocat que la producció, encara que més gran que en la passada, també serà molt inferior a la mitjana de les últimes.

Les primeres estimacions de l’agrupació d’agricultors, després d’una anàlisi de les diverses zones productores, revelen una producció aproximada de 52.759 tones d’olives, cosa que significa un augment del 19% sobre la passada, encara que un descens del 53% respecte de la mitjana de les últimes deu.

Per províncies, igual que l’any passat, la producció serà molt variable. Així doncs, a la d’Alacant s’espera una collita pròxima a les 23.000 tones, cosa que suposarà un descens del 17% respecte de la passada i un 44% inferior a la mitjana de les últimes campanyes. En la de València, amb una producció esperada d’unes 9.200 tones, la reducció serà del 17%, però respecte de la mitjana de les últimes campanyes serà del 76%. Castelló és la província en què s’espera una producció una mica superior a les 20.000 tones, cosa que suposarà que es multiplique per més de 2,5 la de la campanya anterior. No obstant això, la reducció respecte de la mitjana de les últimes serà del 37%.

Aquesta minva important de la collita esperada és conseqüència de diversos episodis meteorològics desfavorables, entre els quals cal destacar la sequera cada vegada més persistent que ha afectat totes les comarques de l’interior. A la Plana d’Utiel-Requena hi ha hagut en els mesos de maig, juny i juliol una sèrie d’episodis de pedra que han provocat també pèrdues de producció importants. A les comarques d’Alacant, fonamentalment a la Marina Alta o el Vinalopó, les elevades temperatures d’abril, unides a les pluges de maig, han provocat danys de més del 50% de la producció.

L’olivar valencià es concentra majoritàriament a les comarques de l’interior i només una mica més del 10% està en regadiu, per tant, la major part de la nostra producció està molt exposada a les adversitats meteorològiques i especialment a la sequera.

La Unió creu que és urgent abordar una modernització de les explotacions i dissenyar una assegurança agrària que faça atractiva la seua contractació. En aquest sentit reclama ajudes per als productors, perquè és un sector molt afectat per la sequera i per l’augment dels costos de producció a causa de la guerra d’Ucraïna i no ha tingut de moment ajudes. Assenyalen així que algunes comunitats autònomes, com Catalunya, ja treballen perquè els seus productors d’oli tinguen ajudes a partir de setembre.

Per això La Unió ja ha sol·licitat per escrit al conseller d’Agricultura, José Luis Aguirre, que establisca incentius econòmics per als productors d’olivar de la Comunitat Valenciana que han patit els efectes de les condicions meteorològiques i l’agreujament de les condicions del sector derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna, cosa que provoca una pèrdua de competitivitat de les explotacions i de la renda de les persones del camp.