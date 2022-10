Els alumnes de Secundària dels centres públics valencians rebran formació emocional per a previndre conductes suïcides

Els alumnes de Secundària dels centres públics valencians rebran formació per a previndre i abordar les conductes suïcides, la primera causa de mort entre els joves. La Conselleria d’Educació posa en marxa un programa dissenyat juntament amb psicòlegs clínics per treballar les emocions i reforçar la salut mental entre els adolescents en els centres educatius, que arribarà a 110.000 alumnes a la Comunitat Valenciana.

El programa consta de tallers amb els alumnes, una guia d’actuació perquè els educadors aprofundisquen el treball socioemocional durant les tutories i la difusió d’un tema musical que busca l’empoderament de l’alumnat. Els cursos començaran entre desembre i gener i s’aniran desenvolupant fins a final del curs a les aules de 2n i 4t de l’ESO de tots els centres de titularitat pública, també en el curs 2023-2024 perquè tots els alumnes de Secundària hi tinguen accés.

Els tallers i les guies busquen que l’alumnat se senta rellevant i comprenga com operen les emocions. Així doncs, es dota d’“elements i recursos l’alumnat adolescent perquè siga conscient que totes i cadascuna d’aquestes persones joves són importants per a la nostra societat”, apunta la directora general d’Inclusió Educativa, Raquel Andrés. Educació advoca per “mirar de cara un tema que de cap de les maneres ha de ser tabú: la salut mental i les maneres d’evitar pensaments i conductes autolesius del nostre alumnat adolescent”.

A l’inici dels tallers els psicòlegs es reuniran amb el professorat per conéixer els secrets de cada grup i apuntar si hi ha casos d’assetjament o friccions entre els estudiants. “La dinàmica de treball amb l’alumnat permetrà que elles i ells se senten protagonistes i que puguen expressar qüestions relacionades amb la salut mental en un context segur i distés. A més, permetrà la detecció d’intencions i necessitats d’acompanyaments individuals”, recalca la directora general.

En el segon curs el treball se centrarà en les emocions i es plantejarà als estudiants si creuen que estan rebent l’ajuda que necessiten. En 4t de l’ESO, les sessions se centraran en la desesperança, la depressió i les conductes autolítiques, tractant de desmitificar el que envolta el suïcidi. El programa preveu debats i diàlegs al voltant de situacions quotidianes o problemes concrets que hagen tingut els alumnes i pretén treballar els aspectes de superació de dificultats.

Després dels tallers, impartits per un grup de 50 psicòlegs, el centre passarà a la fase de treball de les guies per als tutors, orientadors, els coordinadors d’igualtat i convivència i els professors interessats. “Els psicòlegs clínics que han elaborat les guies les han concebudes com a material didàctic per al professorat. No són guies per a psicòlegs, són materials perquè el nostre professorat aprofundisca en la continuïtat dels temes tractats en els tallers”, ha insistit Andrés. El programa s’emmarca en les accions que el Comissionat de Salut Mental du a terme coordinat amb diferents departaments de l’Administració valenciana en el marc del pla de salut mental, que incideix especialment en l’àmbit educatiu.