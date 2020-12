Els contagis es disparen un 80% en nou dies i la corba supera el pic de la segona ona al territori valencià

La tercera onada de la pandèmia del coronavirus entra de ple a la Comunitat Valenciana i amenaça de fer-ho com un autèntic tsunami si no es prenen les precaucions degudes i es respecten les noves mesures de seguretat aprovades fa poc.

Tots els indicadors relacionats amb la pandèmia han empitjorat sensiblement els últims dies, invertint la bona tendència que venia registrant-se fins al pont festiu del 8 de desembre, dia de la Puríssima.

Segons les dades del Ministeri de Sanitat, el nombre de casos per cada 100.000 habitants en l’acumulat de dues setmanes va caure de 311,09 del 13 de novembre passat, pic màxim registrat durant la segona onada, a 192,49 del dilluns 14 de desembre, és a dir, un descens del 39%.

No obstant això, dimecres 23 de desembre es van registrar 346,88 casos per cada 100.000 habitants en l’acumulat dels últims 14 dies, un 80% més en qüestió de nou dies. La Comunitat Valenciana està a més molt per damunt de la mitjana espanyola (253,74 casos) i és la tercera que presenta més incidència, per darrere de les Balears (455,61) i Madrid (361,41).

Quant a les hospitalitzacions, segons les dades de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, des del dilluns 14 de desembre s’han incrementat un 18% fins a arribar a 1.414 persones ingressades dimecres, 242 d’elles en vigilància intensiva (sis més que nou dies abans).

A més, el nombre reproductiu bàsic (R), indicador que estima la velocitat amb què el coronavirus pot propagar-se, es va situar el 15 de desembre passat (última dada disponible) en 1,19.

Segons els epidemiòlegs, quan aquest valor està per davall d’1 (risc de contagi a menys d’una persona per afectat), l’epidèmia està controlada. No obstant això, si està per damunt, hi ha un risc alt de propagació comunitària descontrolada.

Aquest indicador s’havia mantingut per davall del valor 1 des del 8 de novembre passat fins al 10 de desembre, en què va ascendir a 1,09.

Per municipis, les quatre grans ciutats valencianes (València, Alacant, Elx i Castelló) han empitjorat els seus registres respecte dels quinze dies anteriors. Així doncs, la capital ha passat de 252 a 294 positius per cada 100.000 habitants, un 17% més; Elx en té 304, tot i que el 10 de desembre en tenia 217, cosa que suposa un augment del 40%; Alacant se situa en 244 casos –ve de 192 fa quinze dies–, una incidència un 27% pitjor: finalment, Castelló registra 200 casos per 100.000 habitants, un 58% més que fa dues setmanes, en què en reportava 126.

Més enllà de les grans ciutats, destaca l’evolució del virus en municipis com Vila-real, que és la segona entre les localitats espanyoles de més de 40.000 habitants amb pitjor incidència acumulada en els últims quinze dies, només superada per Palma (581 casos per cada 100.000 habitants). La ciutat de la Plana ha reportat en les dues setmanes passades 259 positius, que la situen amb una incidència de 509 casos per 100.000 habitants, un 58% més que fa quinze dies.