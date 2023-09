Els docents que han patit la tornada al col·le del Govern valencià de PP i Vox: “És molt fort, un caos complet”

El mateix dia que el professorat valencià s’incorporava als seus llocs de treball en els centres educatius, divendres passat, el parlament valencià celebrava la Diputació Permanent. No obstant això, el conseller d’Educació del nou Govern del PP i Vox, el popular José Antonio Rovira, s’ha negat a comparéixer, malgrat haver protagonitzat durant tot el mes d’agost la primera crisi de gestió de l’executiu que presideix Carlos Mazón. “És molt fort, ha sigut un caos complet”, afirma M. E. I. I., professora interina d’alemany i anglés durant 24 anys que aquest curs s’ha quedat sense plaça. “El mes d’agost ha sigut bastant fotut per la incertesa”, afirma Pau Navarro, professor de mitjans audiovisuals a l’Escola d’Art i Disseny d’Oriola.

En la cambra autonòmica el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, va xifrar en mig miler les reclamacions pel procés d’adjudicació –la Conselleria d’Educació sostenia que eren poc més de 400– i ha lamentat la “improvisació, la deixadesa i el desinterés, que no s’havia vist mai”. A pesar que l’oposició, formada pel PSPV-PSOE i Compromís, ha sol·licitat comissions d’investigació i dimissions, Rovira només donarà explicacions en les tradicionals compareixences dels consellers, a petició pròpia, a l’inici del curs polític.

Al començament d’agost van saltar totes les alarmes en la comunitat educativa, pel fet de retardar-se el procés d’adjudicació de places d’un terç del professorat respecte dels anys anteriors. Quasi 22.000 docents romanien en suspens en plenes vacances estivals. El 10 d’agost, per fi, van eixir les llistes d’adjudicacions, plenes d’errors, que afectaven entre 14.000 i 15.000 docents, segons els càlculs del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV). El departament autonòmic d’Educació atribuïa les fallades a un programa informàtic obsolet i a una mena de conspiració de l’equip anterior del Pacte del Botànic per a torpedinar la tasca del nou conseller del PP.

Enmig del “caos sense precedents”, segons l’expressió del portaveu d’Educació del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, José Luis Lorenz, el conseller va anunciar un estudi per a analitzar si sobren professors, una teoria que havia revelat poc després d’haver sigut nomenat.

Els terminis que marcava el departament d’Educació per a publicar les correccions d’errors anaven incomplint-se a mesura que s’acostava l’inici del curs per als docents. La sonada absència del seu despatx, en plena crisi, de la directora general de Personal Docent, Sonia Sancho, va enfurir encara més els professors afectats, que compartien indignats la informació d’elDiario.es en els grups de WhatsApp. A pesar que el departament d’Educació al·lega que va estar teletreballant, el portaveu de l’STEPV, Marc Candela, considera que va haver-hi un “buit de poder en un moment crític”.

Amb prou faenes, i després d’innombrables retards, a pocs dies de l’inici del curs, la Conselleria d’Educació va publicar les llistes d’adjudicacions, que encara contenien errors, encara que de menys entitat. A més, hi ha hagut altres bandades col·laterals del conseller Rovira. Si bé en la roda de premsa que va oferir el 24 d’agost passat va acusar els docents destinats en els Centres de Formació del Professorat de ser “col·locats” del Govern anterior del Pacte del Botànic, a tot just dos dies del curs el departament autonòmic els va avisar, mitjançant un àudio de WhatsApp, que potser els repescaven.

De fet, la decisió de tombar les comissions de serveis, ja adjudicades per l’executiu anterior, dels 300 docents a qui Rovira va titlar de “col·locats”, està en l’origen del retard en el procés de publicació de les llistes, tal com reconeix un informe del 12 d’agost passat –sense signatura electrònica ni capçalera oficial– atribuïda al sotsdirector general d’Informàtica que va fer públic el conseller en la roda de premsa. En la seua compareixença, el titular d’Educació va arribar a acusar uns funcionaris determinats d’haver abandonat els seus llocs de treball i va anunciar que informaria l’Advocacia de la Generalitat per si era constitutiu d’expedients disciplinaris (encara que també va reconéixer que estaven en el seu dret de demanar el cessament).

A més, un dia abans de l’inici del curs per al professorat, Educació va anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana que procedia a modificar els horaris dels alumnes d’ESO. “Un altre nyap”, segons el PSPV-PSOE

Un agost d’incerteses: “És molt trist”

Durant tot el mes d’agost, milers de docents han patit la incertesa de no saber on estarien destinats. “No saps si has de buscar un lloc per a viure el pròxim curs o si t’has de desplaçar, no saps res”, conta la interina M. E. I. I. En les tòrrides jornades del mes que precedeix l’inici del curs escolar, “has d’estar molt pendent i això et crea molta ansietat, perquè no et pots organitzar”, afig.

Pau Navarro optava també a una vacant a Aragó, però no volia deixar l’oportunitat de tornar a la seua terra. “No sabia si acceptar-la o rebutjar-la”, relata. Navarro, la companya del qual també és professora, reconeix que tot el procés ha sigut “bastant incòmode”. “Amb el tema de l’habitatge, també vam tindre problemes, perquè teníem aparaulat un pis, després el vam perdre i, afortunadament, ara ja hem trobat alguna cosa”, explica.

M. E. I. I. s’enfrontava a un procés d’estabilització en el barem del qual va quedar empatada per a una plaça d’alemany en Secundària. En la llista inicial d’adjudicacions del 12 d’agost, la plaça va ser suprimida. “A continuació, trauen la llista d’interins i no m’adjudiquen res”, conta la docent, que ha reclamat i ha interposat un recurs de reposició sense haver obtingut resposta per part de la Conselleria d’Educació. L’única possibilitat que li queda és el recurs per la via contenciosa.

“L’Administració no et contesta, no pots anar a la conselleria perquè t’atenga ningú, perquè no et deixen passar i no reben ningú, és un caos complet i la persona està totalment desorientada. Per molta serenitat que tingues, això et deixa molt fora de lloc”, recapitula.

“És molt trist, et sents totalment desemparada, jo em considere una persona vocacional de la professió, però et qüestiones si realment això és el teu o no”, lamenta la docent, llicenciada en Filologia Anglogermànica. “A part de tot l’estiu, que hem estat pendents de llistes, ha sigut tot un escàndol i un embolic”, postil·la.

Als vaivens i els errors del departament d’Educació, se suma la falta de temps per a preparar les classes per als docents que han sabut la seua destinació a pocs dies de l’inici del curs. “Per a mi el gran problema és que l’any passat donava Dibuix, enguany done Mitjans Audiovisuals i, clar, comptava amb el mes d’agost per a preparar-me les classes i no l’he tingut”, explica Pau Navarro.

M. E. I. I. se sent “totalment desvalguda” després de l’extenuant mes d’agost. “Els nostres drets com a treballadors ens els tiren per terra i cada vegada estem en una situació pitjor”, lamenta.