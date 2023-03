Els grups del Botànic pacten la renovació d’À Punt i ultimen els nomenaments de la resta dels organismes amb Ciutadans

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, organisme que gestiona la radiotelevisió pública valenciana À Punt, comença la seua renovació. Els partits del Pacte del Botànic –PSPV, Compromís i Unides Podem– aborden dimecres la renovació de quatre membres del Consell Rector, la proposta de presidència de l’ens públic i la ratificació del director general, proposat per l’òrgan administratiu. Dimecres compareixeran tots els membres per explicar el seu projecte al parlament i la comissió elevarà al ple els nomenaments, que s’aprovaran en el ple del 29 de març.

Els nomenaments s’han anat tancant durant l’última setmana, amb més conflictes en el quan i el com que en el qui. El PSPV fa mesos que insisteix a renovar tots els organismes que depenen de les Corts Valencianes en paquet, una negociació a diverses escales que requereix un acord amb l’oposició, en què el PP es nega a negociar. Ateses les descaradures, els partits que conformen la majoria progressista han optat per tancar els seus noms i plantejar a Ciutadans un acord per al Consell de Transparència (on segueix el candidat de Vox a la Generalitat, condemnat en el seu moment per violència de gènere); la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu i altres organismes.

La maniobra de la diputada d’Unides Podem-EUPV, Estefanía Blanes, que presideix la comissió d’RTVV, de convocar la sessió per votar els nomenaments ha servit per a accelerar la resta de les designacions i posar fi a la interinitat de l’òrgan d’administració. La parlamentària va convocar la sessió sense tindre tancat un acord de la resta dels organismes per a aprovar com a mínim la renovació de l’òrgan rector i de la direcció general de l’ens, per a la qual no hi havia candidats alternatius. El Consell Audiovisual va enviar la seua proposta de tres noms per a la presidència el desembre, els consellers el novembre, i el Consell Rector va ratificar el mateix mes Alfred Costa per a la direcció, a l’espera de ser ratificat en la sessió parlamentària.

Amb l’acord, entraran en l’organisme audiovisual els periodistes Lola Bañón i Javier Marzal, a proposta del Consell Audiovisual. Tots dos són professors de periodisme i tenen experiència en el sector: Bañón, especialitzada en informació internacional del món àrab, ha format part de l’extinta Canal 9 i de Televisió Espanyola; Marzal és catedràtic de comunicació audiovisual de la Universitat Jaume I i dirigeix diversos grups d’investigació. Per a la presidència de l’ens s’ha optat per Miquel Francés, professor titular de comunicació audiovisual de la Universitat de València, director del Màster oficial en Continguts i Formats Audiovisuals, i responsable del Taller d’Audiovisuals de la institució acadèmica.

Alfred Costa repetirà com a director general de l’ens, assumint el compromís d’impulsar el segon canal de ràdio. Aquesta era una de les condicions que Compromís plantejava per a ratificar el seu nomenament, descontents amb la gestió de l’exregidor del PSPV a Torrent. El diputat Josep Nadal ha avançat que no acudirà a la comissió en senyal de protesta per la proposta de continguts, mentre que la parlamentària Mònica Álvaro destaca que “el segon canal és vital per a la música i la cultura valencianes i Compromís fa temps que treballa per això per a complir la llei”. Els valencianistes critiquen incompliments com la falta del contracte programa, els informes de pluralitat política o no demanar coneixements de valencià per a la selecció de llocs de treball. Malgrat això, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha defensat la seua posició: “Sempre que es facen passos en la línia de complir la seua missió de servei públic, de garantir la pluralitat informativa i de fomentar la promoció del valencià, es podrà comptar amb Compromís per a garantir les majories necessàries”.

La presidència de l’ens ja està més de dos anys en funcions, des que va dimitir Enrique Soriano i va assumir les funcions Mar Iglesias, vicepresidenta de l’ens. El contracte programa està caducat quasi el mateix temps, sense acord entre Presidència de la Generalitat i l’organisme rector. El complex entramat legislatiu que regula el servei públic audiovisual ha entorpit l’elecció dels seus organismes de govern i ha estirat la situació de provisionalitat d’Iglesias. La llei de creació preveia que fora el Consell de l’Audiovisual l’organisme competent per a proposar a un candidat a la presidència, que haurien de ratificar les Corts Valencianes, però quan es va posar en marxa la radiotelevisió pública aquest organisme no existia, així que aquestes van assumir el seu paper. Quan Soriano va dimitir, les Corts Valencianes van delegar en la creació de l’organisme la responsabilitat de nomenar un president, per evitar un conflicte en la negociació. Iglesias era a més una de les parts que havia de ser renovada i alguns grups en la cambra consideraven que deixar a l’organisme sense la vicepresidenta suposaria un buit administratiu, una qüestió de la qual fonts jurídiques discrepen.